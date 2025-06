NBA: Oklahoma City Thunder slávia ako druhý najmladší tím histórie, Daigneault: „Skvelé“

Basketbalisti Oklahomy City Thunder sa stali víťazmi NBA v sezóne 2024/25. V rozhodujúcom siedmom stretnutí finálovej série zvíťazili v noci na pondelok doma nad Indianou Pacers 103:91 a v sérii uspeli 4:3 na zápasy. Cenu MVP finále získal kanadský rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander.





Americký štát Oklahoma oslavuje majstrovský titul premiérovo, organizácia Thunder si pripísala druhý titul. Prvý vybojovala ešte ako Seattle SuperSonics v roku 1979, do Oklahomy City sa klub presťahoval v roku 2008. Indiana nepremenila na triumf ani svoju druhú finálovú účasť, predtým neuspela ani v roku 2000.Trinástykrát sa stalo, že cena MVP finále a MVP sezóny pripadla rovnakému majiteľovi, no prvýkrát od roku 2000. Naposledy obe najprestížnejšie individuálne ocenenia v NBA získal pred štvrťstoročím Shaquille O'Neal. Gilgeous-Alexander je prvý hráč na tomto prestížnom zozname, ktorý nie je reprezentant USA. Rodák z Nigérie Hakeem Olajuwon získal obe ceny v roku 1994, no už od roku 1993 vlastnil americké občianstvo.Zápas číslo sedem videla NBA opäť po deviatich sezónach. V roku 2016 Cleveland dokázal zvíťaziť na ihrisku Golden State, no tentokrát si Thunder oslavy titulu na domácej palubovke nenechali vziať. Oklahomčania potvrdili pozíciu najlepšieho tímu po základnej časti. Celkovo v sezóne nazbierali 84 víťazstiev, čo je tretie najvyššie číslo v histórii súťaže. Vyrovnali rekord Chicaga Bulls z ročníka 1996/97, viac triumfov zaznamenali iba hráči Chicaga (1995/96) a Golden State (2015/16). Thunder neprehrali v play off dva zápasy v sérii, tlak zápasu číslo sedem už zvládli v 2. kole proti Denveru. Indiana hrala rozhodujúci duel o všetko prvýkrát v priebehu tohtoročnej vyraďovačky.Duel mal v úvode vyrovnaný priebeh, v prvom polčase ani jedno mužstvo neviedlo o viac ako päť bodov. V siedmej minúte zasiahla Indianu ťažká rana, keď sa zranil jej líder Tyrese Haliburton. V tej chvíli mal na konte deväť bodov a bol najlepším strelcom duelu. Líder Pacers mal problém s lýtkom už od druhého finálového stretnutia a prvé informácie po zápase avizovali, že si poranil achilovku. Napriek tomu sa hosťujúci tím držal a dokázal viesť po prvom polčase o bod (48:47).V tretej štvrtine Oklahomčania za nerozhodného stavu 56:56 zaznamenali šnúru 9:0 a prevzali opraty duelu. Na prelome tretej a štvrtej štvrtiny mali Pacers slabú chvíľu, tento úsek hry prehrali 2:20 a nabrali manko 22 bodov (68:90). Napriek tomu ukázali svoju nezlomnosť a znížili ešte na rozdiel 10 bodov, no záver domáci zvládli.Kľúčovým aspektom hry boli straty. Indiana si ich pripísala 21, Oklahoma City iba sedem. Gilgeous-Alexander viedol tím s 29 bodmi a 12 asistenciami a zapísal si iba jedinú stratu, hoci v predchádzajúcom stretnutí ich mal osem. Jalen Williams doplnil ťahúňa tímu 20 bodmi, Chet Holmgren k 18 bodom pridal aj 5 blokov. Na strane Indiany bol najlepším strelcom napokon náhradník Bennedict Mathurin s 24 bodmi a 13 doskokmi. Ďalší hráč z lavičky T. J. McConnell, ktorý prevzal rozohrávku po Haliburtonovi, zaznamenal 16 bodov, rovnako ako pivot Pascal Siakam.Oklahoma City sa s vekovým priemerom 25,6 rokov stala druhým najmladším mužstvom v histórii s triumfom vo finále. Iba Portland Trail Blazers v sezóne 1976/77 boli mladší s priemerom 24,1. „Toto mužstvo odviedlo neuveriteľnú prácu. Boj o titul je o výdrži. Musíte si triumf vydrieť, uspieť aj škaredým spôsobom. Dnes sme to dokázali. Mnohokrát som to povedal a poviem to opäť, toto je neobyčajné mužstvo. Každý tú hrá jeden pre druhého, čo je v profesionálnom športe výnimočné,“ vyzdvihol svojich zverencov tréner Mark Daigneault podľa AP.Tréner Rick Carlisle získal titul už s Dallasom Mavericks v roku 2011, no druhý do zbierky nepridal. „Zabila nás tretia štvrtina. Tyrese sa zranil a nám sa priťažilo na srdci. Po zmene strán sme potrebovali byť aspoň úvodných päť minút lepší a to sa nám nepodarilo. Súper tam mal niekoľko skvelých akcií. Bojovali sme však až do konca, nevzdali sme sa,“ zhodnotil záverečný duel sezóny kouč Indiany.

NBA - finále, 7. zápas:



Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers 103:91 (47:48)



zostava a body Oklahomy City: Gilgeous-Alexander 29 (12 asistencií), Jalen Williams 20, Holmgren 18, Dort 9, Hartenstein 7 (Caruso a Wallace po 10, Wiggins, K. Williams, Dieng, Jones a Mitchell po 0)



zostava a body Indiany: Siakam 16, Nembhard 15, Haliburton 9, Turner 6, Nesmith 3 (Mathurin 24 (13 doskokov), McConnell 16, Bradley 2, Toppin, Sheppard, Bryant a Furphy po 0)



trojky: 11:11, fauly: 23:24, TH: 31/22 - 29/22, štvrtiny: 25:22, 22:26, 34:20, 22:23



/konečný stav série: 4:3, Oklahoma City získala titul/







