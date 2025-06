Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Oliviou Nichollsovou získali titul vo štvorhre na trávnatom turnaji WTA 500 v Berlíne

Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou získali titul vo štvorhre na trávnatom turnaji WTA 500 v Berlíne. Vo finále zdolali najvyššie nasadený taliansky pár Jasmine Paoliniová, Sara Erraniová po trojsetovom boji 4:6, 6:2, 10:6.





Pre Mihalíkovú to je druhá trofej na okruhu WTA, prvá po boku Nichollsovej. Vo svetovom deblovom rebríčku sa posunie na 27. miesto, čo je jej nové kariérové maximum.Favoritky duelu brejkli slovensko-britskú dvojicu v Tildenovom geme, no vzápätí to nedokázali potvrdiť na servise. Úradujúce olympijské šampiónky z Talianska však v deviatom geme opäť uspeli na podaní ich súperiek a využili prvý setbal. V druhom dominovala Mihalíková s Nichollsovou, keď štyrikrát prelomili servis Talianiek. V supertajbrejku takmer stále viedli a využili hneď prvý mečbal.Slovensko-britskej dvojici vyšlo tretie spoločné finále. Vlani v júni neuspeli v holandskom Hertogenboschi a začiatkom marca tohto roku prehrali vo finále prestížneho turnaja WTA 1000 v kalifornskom Indian Wells. Doteraz jediný titul získala Mihalíková v septembri 2021 v slovinskom Portoroži. Vtedy sa tešila z trofeje spolu s Ruskou Annou Kalinskou.

štvorhra - finále:



Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová (SR/V. Brit.) - Jasmine Paoliniová, Sara Erraniová (Tal.-1) 4:6, 6:2, 10:6