NBA: Pau Gasol sa dohodol na ročnej zmluve s Portlandom

Na archívnej snímke Pau Gasol. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. júla (TASR) - Španielsky basketbalista Pau Gasol sa dohodol na ročnom kontrakte s klubom zámorskej NBA Portlandom Trail Blazers. Ako informoval portál ESPN, ročne by mal zarobiť 2,6 milióna dolárov.Tridsaťdeväťročný pivot dohodu potvrdil na sociálnej sieti.napísal 6-násobný účastník zápasu All star.Gasol naposledy pôsobil v Milwaukee. V minulej sezóne tam odišiel zo San Antonia, ale za Bucks odohral len tri zápasy a následne utrpel zranenie, ktoré mu ukončilo sezónu. Spolu za Spurs a Bucks v ročníku 2018/19 absolvoval 30 duelov s priemerom 3,9 bodu a 4,6 doskoku na zápas. Počas dlhej a úspešnej kariéry v NBA ešte pôsobil v kluboch Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers či Chicago Bulls. S Lakers vyhral dvakrát majstrovský titul. Celkovo má v kariére v profilige priemer 17 bodov, 9,2 doskoku, 3,2 asistencie a 1,6 bloku na zápas.