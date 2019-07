Phelps ocenil Miláka: Klobúk dolu pred jeho krásnou technikou

Na archívnej snímke Kristof Milak. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gwandžu 25. júla (TASR) - Najúspešnejší olympionik všetkých čias Michael Phelps vzdal hold maďarskému plavcovi Kristófovi Milákovi, ktorý v stredu časom 1:50,73 minúty prekonal Američanov svetový rekord na 200 m motýlik na 18. MS FINA v juhokórejskom Gwandžu. Iba 19-ročný Milák poslal do histórie Phelpsovo desaťročné maximum o 78 stotín sekundy.zareagoval pre New York Times 23-násobný olympijský šampión, ktorý má na konte aj tri strieborné a dve bronzové olympijské medaily.Milák sa stal prvým tínedžerom na tejto trati od čias Phelpsa, ktorý na nej získal titul majstra sveta. Fenomenálnemu Američanovi sa to podarilo ako 18-ročnému v roku 2003.povedal 34-ročný Phelps, ktorý má na konte tiež 26 titulov majstra sveta.Milák sa stal prvým, kto stlačil čas na 200 m motýlik pod 1:51 minúty. Na striebornú pozíciu odsunul o vyše tri sekundy Japonca Daija Setoa, bronz získal Juhoafričan Chad le Clos.okomentoval kvality súpera le Clos.Nového svetového šampióna jeho výkon prekvapil len do istej miery.citovala ho agentúra AFP.