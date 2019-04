NBA: Philadelphia zdolala Brooklyn a v sérii vedie

Basketbalista Philadelphie Ben Simmons. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA



3. zápas štvrťfinále Východnej konferencie:



BROOKLYN NETS - PHILADELPHIA 76ers 115:131 (24:32, 35:33, 31:32, 25:34)



Najviac bodov: Russell a LeVert po 26, Allen a Dinwiddie po 15 - Simmons 31, Harris 29 (16 doskokov), Redick 26, 17.732 divákov.



/stav série 1:2/





3. zápasy štvrťfinále Západnej konferencie:



SAN ANTONIO SPURS - DENVER NUGGETS 118:108 (31:22, 30:36, 27:26, 30:24)



Najviac bodov: White 36, DeRozan 25, Aldridge 18 (11 doskokov) - Jokiš 22, Beasley 20, Millsap 14, 18.354 divákov.



/stav série 2:1/



LOS ANGELES CLIPPERS - GOLDEN STATE WARRIORS 105:132 (24:41, 28:32, 24:36, 29:23)



Najviac bodov: Zubac 18 (15 doskokov), Williams 16, Green a Marrell po 15 - Durant 38, Curry 21, Iguodala 15, 19.068 divákov.



/stav série 1:2/

New York 19. apríla (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76ers zvíťazili v treťom štvrťfinále Východnej konferencie play off zámorskej NBA na palubovke Brooklynu Nets 131:115 a v sérii vedú 2:1 na zápasy.Hostí podtiahol Ben Simmons, ktorý si vytvoril kariérne maximum v počte bodov v play off, keď ich nazbieral 31. Výborne mu sekundoval Tobias Harris s 29 bodmi a 16 doskokmi. Philadelphia nastúpila bez hviezdneho centra Joela Embiida, ktorý si poranil ľavé koleno na predzápasovom tréningu. Na jeho miesto nastúpil Greg Monroe a v zápase nazbieral deväť bodov a 13 doskokov. V drese domácich sa darilo najviac dvojici D'Angelo Russell a Caris LeVert, obaja zaznamenali 26 bodov.Golden State potiahol za vysokým triumfom na palubovke Los Angeles Clippers 132:105 Kevin Durant, keď nazbieral 38 bodov. Stephen Curry ich zaznamenal 21, ale pridal aj päť faulov. Warriors tak vedú v sérii 2:1 na zápasy. "Od začiatku bol na oboch stranách palubovky agresívny. Neustále útočil, všetkým ukázal, kto je Kevin Durant," pochválil ho tréner Steve Kerr. San Antonio Spurs vyhralo doma nad Denverom Nuggets 118:108 a taktiež vedie 2:1. Veľkou mierou sa o to pričinil Derrick White, s 36 bodmi si vytvoril nové maximum v profilige.