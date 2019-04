NHL: St. Louis otočilo duel vo Winnipegu

Hráč St. Louis Blues Jaden Schwartz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápas



Carolina - Washington 2:1



/stav série: 2:2/



Štvrťfinále Západnej konferencie - 5. zápasy



Winnipeg - St. Louis 2:3



/stav série: 2:3/



San Jose - Vegas 5:2



/stav série: 2:3/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 19. apríla (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes zvíťazili v noci na piatok vo 4. stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie play off zámorskej NHL nad Washingtonom Capitals tesne 2:1 a vyrovnali stav série na 2:2 na zápasy. Hráči St. Louis Blues prehrávali po dvoch tretinách na ľade Winnipegu Jets 0:2, no v záverečnom dejstve duel otočili a nakoniec sa radovali z výhry 3:2. Rovnakým pomerom vedú aj v sérii. V treťom nočnom zápase vyhralo domáce San Jose Sharks nad Vegas Golden Knights 5:2 a v sérii znížilo na 2:3.Fínsky útočník Teuvo Teräväinen rozhodol v 40. minúte o víťazstve "hurikánov", keď strelil svoj prvý gól v play off NHL v kariére. Domácich podržal tridsiatimi úspešnými zákrokmi brankár Petr Mrázek. Warren Foegele otvoril skóre stretnutia už po 17 sekundách hry a zaznamenal najrýchlejší presný zásah Caroliny (predtým Hartford Whalers) v histórii organizácie." povedal podľa portálu nhl.com tréner víťazného tímu Rod Brind'Amour. Za hostí zaznamenal jediný presný zásah kapitán Alexander Ovečkin a bol to jeho celkovo 23. presilovkový gól vo vyraďovacej časti.Dokonalý obrat "Bluesmanov" zariadili Ryan O'Reilly, Brayden Schenn a 15 sekúnd pred koncom dal víťazný gól Jaden Schwartz.uviedol Schwartz. V drese Winnipegu nenastúpil Marko Daňo. Slovenského útočníka povolali vo štvrtok do prvého tímu z farmy Manitoba Moose, ktorej tesne unikla miestenka v play off AHL.Hráči Vegas mohli v prípade triumfu na ľade San Jose ukončiť sériu. "Žraloci" to však nepripustili a zvíťazili 5:2. Dva góly domácich strelil český útočník Tomáš Hertl, dva body si pripísali aj jeho spoluhráči Joe Pavelski (1+1) a Erik Karlsson (0+2).