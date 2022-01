NBA: Phoenix dosiahol 30. výhru, Knicks zdolali Boston

Basketbalisti Phoenixu si poradili v noci na piatok doma s Los Angeles Clippers 106:89 a stali sa prvým tímom NBA, ktorý v tejto sezóne dosiahol 30 víťazstiev. Cam Johnson prispel k výhre Suns 24 bodmi, čím si vylepšil osaobné maximum, Chris Paul zaznamenal 17. triple double v profiligovej kariére za 14 bodov, 13 doskokov a 10 asistencií.





Hráči New Yorku zdolali Boston 108:105, o víťazstve Knicks rozhodla trojka RJ Barretta so záverečným klaksónom. Domáci prehrávali v druhej štvrtine už o 24 bodov, no dokázali zvrátiť nepriaznivý vývoj, so 41 bodmi si vytvoril nový osobný rekord Evan Fournier.

výsledky NBA:



New York - Boston 108:105, Memphis - Detroit 118:88, New Orleans - Golden State 101:96, Phoenix - Los Angeles Clippers 106:89