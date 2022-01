Djokoviča podporuje prezident aj celé Srbsko. Podľa jeho otca je Spartakom, ktorý bojuje za spravodlivosť

Nie je to v súlade s fair-play

Nova je Spartakus nového sveta

Celé Srbsko aj prezident je na jeho strane

Nadal zaujal diplomatické stanovisko

7.1.2022 - Ak dve nezávislé komisie rozhodli o udelení zdravotnej výnimky pre Novaka Djokoviča a politici vzápätí bránia jeho vstupu do Austrálie, táto krajina si nezaslúži, aby hostila grandslamový turnaj.Tieto slová nepatria žiadnemu srbskému politikovi, ani fanatickému prívržencovi Novaka Djokoviča, ale americkému tenistovi Tennysovi Sandgrenovi, hráčovi z konca prvej stovky rebríčka ATP.Dvojnásobný štvrťfinalista z Australian Open (2018, 2020) si však tento rok v Melbourne nezahrá a to z vlastnej vôle. Nenechal sa zaočkovať a ani nepožiadal o zdravotnú výnimku. Podľa amerických médií Sandgren sám usúdil, že na ňu nemal nárok, ale Djokoviča podporuje."Čo sa momentálne deje s Novakom Djokovičom, nie je v súlade s fair-play. On hral podľa pravidiel. Požiadal o výnimku a dostal ju. On tieto pravidlá nezaviedol, iba využil svoju možnosť. Preto si zaslúži svoj deň na kurte v Melbourne," myslí si Paul McNamee, bývalý austrálsky tenista a tiež niekdajší riaditeľ Australian Open podľa webu iDnes.cz.Tvrdú kritiku voči súčasnej situácii Djokoviča, ktorému po prílete do Melbourne zrušili víza pre chýbajúci doklad o oprávnenosti zdravotnej výnimky, prejavili rodinní príslušníci 34-ročného Belehradčana. Otec Srdjan sa už v minulosti neraz vyjadril kriticky o zvýhodňovaní najväčších súperov jeho syna či dvojakom metri voči Novakovi a jeho súperom pri posudzovaní ich prehreškov na kurte. Teraz zaujal 61-ročný bývalý futbalista voči austrálskym imigračným úradom veľmi kritické stanovisko a pridal aj politický apel voči mocným tohto sveta."Môj syn sa ocitol v austrálskom zajatí, ale nikdy sa necítil slobodnejšie. To preto, že sa stal symbolom a lídrom slobodných a chudobných ľudí a tiež tých, ktorí sú zámerne znevýhodňovaní. Novak je Spartakus nového sveta, ktorý nebude tolerovať nespravodlivosť a kolonializmus. On bojuje za rovnoprávnosť pre všetkých bez ohľadu na farbu pleti a výšku ich bankového konta," uviedol Srdjan Djokovič pre srbské médiá.Na záver svojho monológu zdôraznil, že ak svetoví mocipáni nedovolia jeho synovi hrať tenis, iba odhalia svoju pravú tvár. "Vtedy sa ukáže, kto je na akej strane. Či na strane mocnej a arogantnej svetovej oligarchie alebo tých, ktorí milujú slobodu a veria v spravodlivosť a fair-play," dodal otec Novaka Djokoviča pre srbské médiá.Bokom v podpore najlepšieho svetového tenistu nezostal ani prezident Srbska Aleksandar Vučič."Odkázal som Novakovi, aby sa nevzdával. Celé Srbsko je na jeho strane a naši úradníci robia všetko, čo je v ich silách, aby sa toto nemiestne obťažovanie svetovej jednotky čo najrýchlejšie skončilo," napísal Vučič na sociálnej sieti.Djokovičov veľký rival Rafael Nadal, ktorý tiež bojuje o historický 21. grandslamový titul, zaujal k celej kauze pomerne diplomatické stanovisko. Na jednej strane vyjadril súcit s Djokovičom, ale na druhej podporil austrálskych úradníkov."Ak by chcel Novak hrať v Austrálii bez takýchto problémov, vybral by si inú cestu. Rozhodol sa však podľa svojho slobodného názoru, a tak teraz musí znášať následky. Je mi ho ľúto a nepáči sa mi, čo sa s ním deje. Na druhej strane mesiace dopredu vedel, ako sú nastavené podmienky jeho účasti v Melbourne," uviedol Rafael Nadal podľa novinára Bena Rothenberga z New York Times."Nestojím na žiadnej strane, ale viem, že ľudia v Austrálii si prešli veľmi tvrdým lockdownom pre koronavírus a teraz sú poriadne frustrovaní z toho, čo sa deje. Môj názor je taký, že verím ľuďom, ktorí vedia o vakcínach viac ako ja a tí tvrdia, že sa treba zaočkovať. Preto som to aj urobil. Napriek tomu som dostal COVID-19, ale môžem hrať," dodal Nadal.