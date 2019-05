NBA: Prezident Bostonu Celtics Ainge mal menší infarkt

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Boston 2. mája (TASR) - Prezident basketbalového klubu NBA Boston Celtics Danny Ainge utrpel menší infarkt. Podľa agentúry AP ho postihol v Milwaukee, kde jeho tím hrá v 2. kole play off proti Bucks. Aingeho previezli do nemocnice, očakáva sa jeho plné zotavenie a skorý návrat do Bostonu.Šesťdesiatročný funkcionár mal menší infarkt aj v roku 2009.