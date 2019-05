Xavi po sezóne ukončí aktívnu kariéru, bude pokračovať ako tréner

Na archívnej snímke hráč FC Barcelony Xavi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 2. mája (TASR) - Bývalý španielsky futbalový reprezentant Xavi ukončí po tejto sezóne aktívnu činnosť. Tridsaťdeväťročný stredopoliar pôsobil väčšinu kariéry v FC Barcelona, v roku 2015 zamieril do katarského Al Saddu.citovala Xaviho stránka BBC.V dreseodohral 767 zápasov a strelil 85 gólov. Osemkrát získal španielsky titul, štyrikrát sa tešil z víťazstva v národnom pohári Copa del Rey i Lige majstrov. V reprezentácii nastúpil na 133 duelov, v ktorých dosiahol trinásť zásahov. Na konte má tituly z MS (2010) a ME (2012), na OH v Sydney 2000 získal striebro.Bývalý dlhoročný kapitán Barcelony po aktívnej kariére trávniky neopustí a bude pokračovať v pozícii trénera.uviedol Xavi.