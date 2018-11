NBA: Richardson z Miami dostal pokutu za hodenie tenisky do hľadiska

Josh Richardson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 20. novembra (TASR) - Josh Richardson si od vedenia zámorskej basketbalovej NBA vyslúžil pokutu 25.000 dolárov. Rozohrávača Miami Heat potrestali za to, že v pondelňajšom zápase proti Los Angeles Clippers hodil do hľadiska tenisku.K incidentu prišlo necelých sedem minút pred koncom záverečnej štvrtiny duelu, v ktorom floridský tím prehral 97:113. Richardsonovi odpískali technický faul a následne musel opustiť palubovku pre nešportové správanie. Informovala o tom agentúra AP.