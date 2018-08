NBA: Siouxovia prijali medzi seba Kyrieho Irvinga

Hráč Bostonu Celtics Kyrie Irving. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. augusta (TASR) - Indiánsky kmeň Siouxov prijal do svojich radov hráča tímu basketbalovej NBA Boston Celtics Kyrieho Irvinga. Syn Indiánky sa od tejto chvíle môže pýšiť menom "Little Mountain" (v preklade Malý vrch).citoval slová 191 cm vysokého rozohrávača internetový portál sport1.de.Irvingovi starí rodičia a prarodičia žili v rezervácii Standing Rock v Južnej Dakote. Znak kmeňa Siouxov si nechal basketbalista vytetovať na krk.