Krivák odchádza z Podbrezovej do Karvinej, náhradou skúsený Podstavek

Na snímke vpravo Ivan Santiago Diaz (MŠK Žilina) a Ján Krivák (ŽP Šport Podbrezová). Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Podbrezová 24. augusta (TASR) - Slovenský futbalový obranca Ján Krivák po dvaapolročnom pôsobení v drese FK Železiarne Podbrezová mení dres a odchádza do tímu českého prvoligistu MFK OKD Karviná. Po sérii rokovaní medzi oboma klubmi sa podarilo dohodnúť výšku odstupného a definitívne podpísať zmluvu o prestupe. Informovala o tom webstránka fortunaligistu.Krivák prišiel do Podbrezovej v roku 2016 z tímu rakúskeho štvrtoligistu SV Ferschnitz a ihneď sa zaradil do základnej zostavy v ligových zápasoch. Počas spomínaného obdobia odohral v drese77 zápasov a strelil dva góly. Dvadsaťštyriročný stopér svojimi výkonmi vo Fortuna lige zaujal aj reprezentačného trénera Jána Kozáka, ktorý ho v januári 2017 nominoval na dvojzápas proti Ugande a Švédsku.Vedenie FK Železiarne zareagovalo na Krivákov odchod a na post stredného obrancu angažovalo 27-ročného Mateja Podstaveka. Rodák z Brezna futbalovo vyrastal v Partizáne Čierny Balog a svoju kariéru naštartoval v drese Dukly Banská Bystrica, kde debutoval 16. septembra 2012 v zápase proti Žiline. V nasledujúcej sezóne sa stal dôležitou súčasťou základnej zostavy Dukly, odohral 23 ligových stretnutí a strelil jeden gól. V nasledujúcom ročníku pôsobil v drese Českých Budějovíc v najvyššej českej súťaži a nazbieral 13 ligových štartov. Najväčšiu stopu však zanechal v druhej dánskej lige, kde od júna 2015 najskôr pôsobil v drese FC Fredericia (47 zápasov, 2 góly) a po krátkom polročnom pôsobení v libanonskom klube Al-Ansar (10 zápasov, 1 gól) strávil celú sezóne 2017/2018 v tíme Thisted FC (24 zápasov). Po neúspešnom angažmáne v thajskom klube Police Tero FC, kde pre administratívne problémy odohral len päť stretnutí, sa upísal Podbrezovej.