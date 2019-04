NBA: Srba Divaca uvedú v septembri do Siene slávy

Na snímke päťdesiatjedenročný Vlade Divac. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 7. apríla (TASR) - Do Siene slávy zámorskej NBA uvedú v septembri bývalého srbského pivota Vlade Divaca. Ten momentálne pôsobí ako generálny manažér Sacramenta Kings.Päťdesiatjedenročný Divac hral v NBA 16 sezón. V roku 1989 si ho v prvom kole vstupného draftu vybrali Los Angeles Lakers. Okrem Lakers obliekal v profilige aj dresy Charlotte a Sacramenta. Divac patrí k najslávnejším európskym hráčom histórie. V drese už neexistujúcej Juhoslávie získal dva tituly majstra sveta (1990 a 2002) aj Európy (1989 a 1991), resp. dve olympijské striebra (1988 a 1996). V roku 2010 ho uviedli do Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).V NBA odohral ako prvý zahraničný hráč vyše 1000 zápasov, pokoril aj hranicu 13.000 nastrieľaných bodov, 9000 doskokov, 3000 asistencií a 1500 zblokovaných striel. Divac dve volebné obdobia pôsobil aj ako predseda Srbského olympijského výboru.Do Siene slávy NBA okrem neho uvedú bývalých hráčov, trénerov či osobnosti ako sú Carl Braun, Chuck Cooper, Bobby Jones, Sidney Moncrief, Jack Sikma, Al Attles, Paul Westphal, Bill Fitch a bývalú hráčku WNBA Teresu Weatherspoonovú. Informoval oficiálny web profiligy.