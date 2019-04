Rooney dostal červenú kartu po škaredom faule na Rossiho

Wayne Rooney na archívnej snímke. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 7. apríla (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Wayne Rooney predviedol v súboji zámorskej MLS škaredý faul na protihráča Diega Rossiho, po ktorom dostal červenú kartu. Rooneyho D.C. United utrpel doma prehru 0:4 s Los Angeles FC a prišiel nielen o nezdolanosť v rozbiehajúcom sa ročníku, ale aj o oporu mužstva.Tridsaťtriročný Rooney si v 52. minúte surovo vyšliapol na uruguajského protihráča za stavu 3:0 pre hostí. Hlavný rozhodca Robert Sibiga sa chystal udeliť Angličanovo žltú kartu, ale po pokyne do slúchadiel sa dostal do akcie VAR. A následne po prezretí situácie vytiahol rozhodca priamo červenú kartu. Rossi strelil už v prvom polčase dva góly a 76. minúte napokon dovŕšil hetrik. Informovala agentúra AFP.V akcii boli aj kluby slovenských legionárov. Minnesota, za ktorú odohral celý zápas stredopoliar Ján Greguš triumfovala na ihrisku New Yorku Red Bulls 2:1. Nedarilo sa Realu Salt Lake, za ktorý odohral celý zápas Albert Rusnák, ten prehral na pôde Seattle Sounders 0:1.