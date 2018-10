NBA: Toronto odštartovalo sezónu triumfom nad Clevelandom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NBA - výsledky:



Detroit - Brooklyn 103:100, Charlotte - Milwaukee 112:113, Indiana - Memphis 111:83, Orlando - Miami 104:101, New York - Atlanta 126:107, Toronto - Cleveland 116:104, Houston - New Orleans 112:131, San Antonio - Minnesota 112:108, Sacramento - Utah 117:123, Phoenix - Dallas 121:100, LA Clippers - Denver 98:106

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. októbra (TASR) - Basketbalisti Toronta odštartovali novú sezónu zámorskej NBA domácim triumfom nad finalistom play off uplynulého ročníka Clevelandom 116:104. Kawhi Leonard si pri svojom debute v drese Raptors pripísal 24 bodov a 12 doskokov, Kyle Lowry zaznamenal 27 bodov.DeMar DeRozan prispel 28 bodmi, LaMarcus Aldridge 21 bodmi a 19 doskokmi k triumfu San Antonia nad Minnesotou 112:108. Hráči New Orleans uspeli na palubovke Houstonu 131:112, v drese víťazného celku mal Anthony Davis 32 bodov, 16 doskokov a osem asistencií, Nikola Mirotič pridal 30 bodov.