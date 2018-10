VIDEO: NHL: Nezastaviteľný Tatar mal opäť prsty vo víťazstve Montrealu

Radosť slovenského útočníka Montrealu Tomáša so spoluhráčmi z Montrealu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



Montreal - St. Louis 3:2 /za domácich TATAR 0+1/, Calgary - Boston 5:2, Washington - NY Rangers 4:3 pp, Anaheim - NY Islanders 4:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar bodoval v zámorskej NHL v treťom dueli za sebou. V noci na štvrtok prispel jednou asistenciou k triumfu Montrealu nad St. Louis 3:2.Tatar sa podieľal na víťaznom góle svojho tímu 10,5 sekundy pred koncom tretej tretiny. Za nerozhodného stavu 2:2 ťažil z chyby obrancu Coltona Parayka, puk posunul k Brendanovi Gallagherovi a ten zblízka rozhodol o víťazstve Canadiens. Tatar odohral 14:07 min, štatistiky si rozšíril aj o plusový bod a tri strely. Vyhlásili ho za druhú hviezdu stretnutia. V šiestich dueloch tejto sezóny má na konte už 8 bodov (3+5). Montreal vyhral tretíkrát za sebou.Boston v zostave so slovenským obrancom Zdenom Chárom prehral na ľade Calgary 2:5. V bránke hostí dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Fín Tuukka Rask. Chára bol na ľade 18:23 min, mal jednu strelu. Dva presné zásahy víťazov zaznamenal Michael Frolík, Johnny Gaudreau si pripísal 100. gól v NHL.Alexander Ovečkin pomohol dvoma gólmi k víťazstvu Washingtonu nad New Yorkom Rangers 4:3 po predĺžení. V extra čase rozhodol Matt Niskanen. Anaheim zdolal NY Islanders 4:1, dvakrát sa presadil Ryan Kesler.