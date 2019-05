NBA: Toronto premiérovo vo finále, Golden State o tretí titul za sebou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program finále NBA 2018/19:



1. zápas piatok 31. mája o 3.00 SELČ: Toronto - Golden State

2. zápas pondelok 3. júna o 2.00 h: Toronto - Golden State

3. zápas štvrtok 6. júna o 3.00 h: Golden State - Toronto

4. zápas sobota 8. júna o 3.00 h: Golden State - Toronto

prípadný 5. zápas utorok 11. júna o 3.00 h: Toronto - Golden State

prípadný 6. zápas piatok 14. júna o 3.00 h: Golden State - Toronto

prípadný 7. zápas pondelok 17. júna o 2.00 h: Toronto - Golden State

Toronto 30. mája (TASR) - V noci na piatok odštartuje finálová séria zámorskej basketbalovej NBA. O trofej Larryho O'Briena sa premiérovo v histórii klubu pobijú hráči Toronta Raptors, ktorí nastúpia proti Golden State. Warriors sa naopak usilujú o tretí titul v sérii a celkovo siedmy.Basketbalisti Golden State sa predstavia už v piatej finálovej sérii za sebou, pričom vždy narazili na Cleveland Cavaliers a prehrali s ním len v roku 2016. Toronto Raptors, klub, ktorý vznikol len v roku 1995, privíta úvodný duel a finále NBA sa tak prvýkrát v histórii súťaže bude hrať mimo územia USA.Okrem toho, že Warriors narazia na nového súpera, prvýkrát nebudú mať v úvode výhodu domáceho prostredia.povedal tréner "bojovníkov" Steve Kerr.Tímy sa v základnej časti prebiehajúcej sezóny stretli len dvakrát v závere minulého roka. V oboch dueloch sa tešilo z triumfu Toronto, najprv zvíťazilo doma 131:128 po predĺžení a potom na pôde Warriors 113:93. Celkovo odohrali 45 vzájomných zápasov, pričom Warriors z nich vyhrali 28.Piata účasť hráčov Golden State v sérii vo finále znamená, že sa vyrovnali Bostonu Celtics, ktorý to dokázal doteraz ako jediný. Ak sa im podarí získať tretí titul za sebou, napodobnia Los Angeles Lakers z rokov 2000 až 2002.Warriors nemôžu minimálne v prvom zápase počítať s Kevinom Durantom. Dvojnásobného držiteľa ocenenia pre najužitočnejšieho hráča finálovej série trápia v tohtosezónnej vyraďovacej časti problémy s pravým lýtkom. Tréner Steve Kerr navyše zatiaľ nevie, či môže rátať s DeMarcusom Cousinsom, ktorý sa zotavuje zo zranenia kvadricepsu. Podľa posledných správ je už "bez bolesti", no jeho štart bol niekoľko hodín pred zápasom stále otázny.povedal Kerr. Sám Cousins uviedol, že je pripravený nastúpiť.citovala ho agentúra AP.Hviezdny rozohrávač Stephen Curry je napriek absenciám sebavedomý.uviedol.Raptors sú vo finále síce prvýkrát, no jeho hráči nie. Krídelníka Kawhiho Leonarda vyhlásili v roku 2014 za najužitočnejšieho hráča finálovej série, keď ešte obliekal dres víťazného San Antonia Spurs. Spolu s ním sa vtedy z titulu tešil aj Danny Green a Serge Ibaka sa neúspešne pokúšal o trofej ešte v roku 2012 v tíme Oklahoma City Thunder. Kyle Lowry a Marc Gasol si zase zahrali vo finále na olympijských hrách.povedal Leonard.dodal Lowry.Raptors postúpili do play off z druhého miesta Východnej konferencie, v 1. kole zdolali Orlando Magic 4:1 na zápasy, v druhom sa potrápili s Philadelphiou a zdolali ju až v rozhodujúcom siedmom stretnutí a vo finále konferencie vyradili Milwaukee Bucks 4:2, keď otočili stav série s najlepším tímom po základnej časti z 0:2. Golden State prešli do vyraďovacej časti z prvého miesta Západnej konferencie, Los Angeles Lakers v 1. a Houston Rockets v 2. kole zdolali zhodne 4:2 na zápasy, v konferenčnom finále si poradili s Portlandom hladko 4:0.