NBA: Toronto zdolalo Golden State, Utah doma vyhral 21-krát v sérii

Vedúci tím basketbalovej NBA Utah Jazz zvíťazil doma nad Chicagom Bulls 113:106. Pripísal si už 21. víťazstvo v sérii na vlastnej palubovke. Najlepším strelcom duelu bol s 26 bodmi v drese Utahu Donovan Mitchell.





Toronto Raptors zdolalo doma Golden State o 53 bodov 130:77 a prekonalo klubový rekord, nikdy v histórii nedokázalo predtým vyhrať takým veľkým rozdielom. Šampiónom súťaže z roku 2019 sa pritom nedarí, patrí im až 11. priečka vo Východnej konferencii. Na posledné postupové miesto do play in strácajú jeden duel.Doteraz najvyššie víťazstvo zaznamenal jediný kanadský klub v súťaži v predchádzajúcej sezóne nad Indianou o 46 bodov. "Niet k tomu čo povedať. Zničili nás. Pre každého z nás je to ponižujúce," sypal si popol na hlavu tréner Warriors Steve Kerr, ktorého mužstvo v druhom polčase prehrávalo aj o 61 bodov. Ospravedlnením za prehru podľa kouča nemôže byť ani absencia opôr Stephena Curryho a Draymonda Greena.Štvorzápasovú víťaznú šnúru Portlandu zastavilo Milwaukee na čele s Jannisom Antetokunmpom. Grék sa zaskvel vyrovnaným maximom v sezóne a k 47 bodom pridal aj 12 doskokov. Zápas bol súbojom dvoch najlepších strelcov v súťaži. Na rozdiel od predchádzajúcich šiestich meraní síl sa tentoraz netešil Damian Lillard, ktorý nazbieral 32 bodov. "Snažil som sa hrať aktívne. Bol to jeden z tých dní, keď sa mi darilo v podkošovom priestore," skonštatoval podľa portálu ESPN Antetokunmpo, ktorý mal v zápase úspešnosť z poľa 85,7 percenta.Los Angeles Lakers zvládli súboj proti Sacramentu Kings bojujúcemu o účasť vo vyraďovacej fáze 115:94, hoci im stále chýbajú LeBron James i Anthony Davis. Postaral sa o to hlavne Kyle Kuzma, ktorý zaznamenal maximum v kariére 30 bodov, z toho 10 dal v záverečnej štvrtine.Dallas Mavericks si poradil s New Yorkom Knicks 99:86 na súperovej palubovke. Tím viedol ako tradične Luka Dončič s 26 bodmi. Okrem neho sa však ďalší štyria hráči dostali do dvojciferných čísiel a Dallas uspel tretíkrát za sebou.

TORONTO RAPTORS - GOLDEN STATE WARRIORS 130:77 (27:26, 35:16, 46:14, 22:21)

najviac bodov: Siakam 36, Trent 24 (6 trojok), Anunoby 21 - Wiggins 15, Poole a Mannion po 10



BOSTON CELTICS - HOUSTON ROCKETS 118:102 (33:25, 19:19, 30:26, 36:32)

najviac bodov: Tatum 26 (5 trojok), Fournier 23 (7 trojok), J. Brown 22 (11 doskokov) - Wood 19 (10 doskokov), Bradley 15, K. Porter 12



NEW YORK KNICKS - DALLAS MAVERICKS 86:99 (25:22, 21:27, 23:23, 17:27)

najviac bodov: Burks 20, Randle 14 (11 asistencií), Bullock 13 - Dončič 26, Brunson 15, Porziňgis a Hardaway po 14



INDIANA PACERS - CHARLOTTE HORNETS 97:114 (24:28, 25:32, 27:24, 21:30)

najviac bodov: LeVert 16, McDermott 13, McConnell a A. Holiday po 12 - Miles Bridges 23 (10 doskokov), Zeller 17, Rozier 15



MEMPHIS GRIZZLIES - MINNESOTA TIMBERWOLVES 120:108 (30:28, 38:38, 24:18, 28:24)

najviac bodov: Valančiunas 19 (11 doskokov), G. Allen 15 (5 trojok), Melton 14 - Towns 30 (16 doskokov), Edwards 22, Reid 18



NEW ORLEANS PELICANS - ATLANTA HAWKS 103:126 (34:28, 20:27, 25:39, 24:32)

najviac bodov: Lewis 21, James Johnson 16, Bledsoe 14 - Bogdan Bogdanovič 26 (6 trojok), Huerter 24, L. Williams 19



UTAH JAZZ - CHICAGO BULLS 113:106 (26:25, 32:24, 30:24, 25:33)

najviac bodov: Mitchell 26, Gobert (13 doskokov) a Clarkson po 19 - Thaddeus Young 25, LaVine 23, Vučevič 16



PHOENIX SUNS - OKLAHOMA CITY THUNDER 140:103 (43:13, 30:37, 30:26, 37:27)

najviac bodov: Booker 32, Mikal Bridges, Paul (12 asistencií) a C. Johnson po 17 - Maledon 33 (5 trojok), Pokuševski 20, Justin Jackson 15



PORTLAND TRAIL BLAZERS - MILWAUKEE BUCKS 109:127 (21:34, 32:26, 20:37, 36:30)

najviac bodov: Lillard 32 (5 trojok), Covington (6 trojok) a McCollum 18 - Antetokunmpo 47 (12 doskokov), Jrue Holiday 22 (10 asistencií), Middleton 20



SACRAMENTO KINGS - LOS ANGELES LAKERS 94:115 (27:29, 26:36, 23:26, 18:24)

najviac bodov: Barnes 26, Wright 13, Fox 12 - Kuzma 30, Schröder 17, Horton-Tucker 15