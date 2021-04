Chára poslal Martina pravým hákom k zemi, pästný súboj dostal zelenú od arbitrov (video)

Víťaz Chára

Rok bez bitky

2.4.2021 (Webnoviny.sk) - Keď zhodí rukavice Zdeno Chára , väčšinou to pre hráča súpera neznamená nič dobré. Najnovšie sa o tom presvedčil útočník New York Islanders Matt Martin.Obaja "kohúti" sa do seba pustili v čase, keď do konca štvrtkového zápasu NHL NY Islanders - Washington Capitals (8:4) zostávalo osem sekúnd. Najprv sa ich snažili rozhodcovia oddeliť, ale keď obaja zhodili rukavice, povolili im pästný súboj."Chceš ísť do toho?," vyzval 32-ročný Matt Martin o 12 rokov staršieho slovenského obrancu. "Naozaj to chceš, mladý pane? Viem si to predstaviť," reagoval Chára podľa fanúšikovského webu Capitals russianmachineneverbreaks.com.Vyše dvojmetrový Chára vo svojej sedemdesiatej bitke zámorskej kariéry podľa predpokladov zvíťazil. Podľa amerického zdroja uštedril o 15 cm nižšiemu súperovi približne sedem úderov. Najväčšiu škodu mu spôsobil pravým hákom do tváre v čase, keď bol "zlý muž" Islanders trochu sklonený. Keď sa Martin ocitol na ľade, rozhodcovia okamžite ukončili súboj."Na konci Chára potľapkal Martina po chrbte, akoby mu chcel zagratulovať k prežitiu alebo také niečo," napísali Američania. Chára aj Martin inkasovali po 5 trestných minút a obaja tradične ukázali tvrdú hru aj počas zápasu. Slovák sa predviedol šiestimi a Kanaďan tromi bodyčekmi.Podľa špecializovaného webu hockeyfights.com/ Chára sa pobil vôbec prvýkrát v tomto skrátenom súťažnom ročníku NHL. Predtým naposledy to bolo pred vyše rokom, keď 7. marca 2020 ešte ako kapitán Bostonu inkasoval 5-minútový trest po bitke s Patom Maroonom z Tampy Bay. V uplynulej sezóne súperil ešte raz s Maroonom, ale a s Jakovom Treninom z Nashvillu a Tomom Wilsonom z Washingtonu.