Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Mojmír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

14. augusta 2025

NBA: Vedenie ligy schválilo predaj Bostonu Celtics za 6,1 miliardy



NBA uviedla, že predaj sa má uzavrieť čoskoro.



Zdieľať
NBA: Vedenie ligy schválilo predaj Bostonu Celtics za 6,1 miliardy

Vedenie zámorskej basketbalovej NBA v stredu jednomyseľne schválilo predaj klubu Boston Celtics skupine vedenou investičným magnátom Billom Chisholmom. Podľa dohody má transakcia hodnotu minimálne 6,1 miliardy dolárov.


NBA uviedla, že predaj sa má uzavrieť čoskoro. Keď sa tak stane, Chisholm získa minimálne 51 % vlastníctva klubu, pričom plnú kontrolu prevezme do roku 2028 za cenu, ktorá by mohla navýšiť celkovú hodnotu na 7,3 miliardy dolárov.

Podľa agentúry AP ide aktuálne o najvyššiu čiastku, aká bola kedy zaplatená za americký profesionálny športový klub. Doterajší rekord činí 6,05 miliardy dolárov, zaplatených v roku 2023 za klub NFL Washington Commanders. Rekordnú sumu v rámci NBA, 4 miliardy dolárov, zaplatil v roku 2023 Mat Ishbia za Phoenix Suns. Rekordnú hodnotu by však mal prekonať predaj Los Angeles Lakers, podľa dohody so súčasnými majiteľmi by ich mal získať Mark Walter, vlastník bejzbalového klubu Los Angeles Dodgers za 10 miliárd dolárov.

Chisholm je riadiacim partnerom kalifornskej spoločnosti Symphony Technology Group. Nová vlastnícka skupina zahŕňa aj bostonských podnikateľov Roba Hala, ktorý je už súčasným akcionárom Celtics a Brucea Beala ml. Doterajší majiteľ Wyc Grousbeck klub kúpil v roku 2002 za 360 miliónov dolárov a počas jeho pôsobenia Celtics získali tituly NBA v rokoch 2008 a 2024. Boston je s celkovo 18 triumfami najúspešnejší klub histórie ligy.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kickboxerka Cmárová vybojovala striebro: Čerešnička na torte
<< predchádzajúci článok
Slovenskí volejbalisti si zahrajú na budúcoročných majstrovstvách Európy

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 