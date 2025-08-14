|
14. augusta 2025
NBA: Vedenie ligy schválilo predaj Bostonu Celtics za 6,1 miliardy
NBA uviedla, že predaj sa má uzavrieť čoskoro.
Vedenie zámorskej basketbalovej NBA v stredu jednomyseľne schválilo predaj klubu Boston Celtics skupine vedenou investičným magnátom Billom Chisholmom. Podľa dohody má transakcia hodnotu minimálne 6,1 miliardy dolárov.
NBA uviedla, že predaj sa má uzavrieť čoskoro. Keď sa tak stane, Chisholm získa minimálne 51 % vlastníctva klubu, pričom plnú kontrolu prevezme do roku 2028 za cenu, ktorá by mohla navýšiť celkovú hodnotu na 7,3 miliardy dolárov.
Podľa agentúry AP ide aktuálne o najvyššiu čiastku, aká bola kedy zaplatená za americký profesionálny športový klub. Doterajší rekord činí 6,05 miliardy dolárov, zaplatených v roku 2023 za klub NFL Washington Commanders. Rekordnú sumu v rámci NBA, 4 miliardy dolárov, zaplatil v roku 2023 Mat Ishbia za Phoenix Suns. Rekordnú hodnotu by však mal prekonať predaj Los Angeles Lakers, podľa dohody so súčasnými majiteľmi by ich mal získať Mark Walter, vlastník bejzbalového klubu Los Angeles Dodgers za 10 miliárd dolárov.
Chisholm je riadiacim partnerom kalifornskej spoločnosti Symphony Technology Group. Nová vlastnícka skupina zahŕňa aj bostonských podnikateľov Roba Hala, ktorý je už súčasným akcionárom Celtics a Brucea Beala ml. Doterajší majiteľ Wyc Grousbeck klub kúpil v roku 2002 za 360 miliónov dolárov a počas jeho pôsobenia Celtics získali tituly NBA v rokoch 2008 a 2024. Boston je s celkovo 18 triumfami najúspešnejší klub histórie ligy.
