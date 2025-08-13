|
13. augusta 2025
Slovenskí volejbalisti si zahrajú na budúcoročných majstrovstvách Európy
Postup si zabezpečili víťazstvom v ich záverečnom stretnutí kvalifikačnej skupiny G nad Lotyšskom 3:1.
Zdieľať
Slováci majú na konte deväť bodov, obsadia najhoršie druhé miesto v skupine a budú s určitosťou medzi piatimi postupujúcimi v tabuľke druhých tímov.
Celkovo to bude pre Slovensko dvanásta účasť na ME mužov v histórii samostatnosti, od roku 1997 chýbali iba na predošlom turnaji v roku 2023.
O rok budú šampionát hostiť hneď štyri krajiny – Bulharsko, Fínsko, Taliansko a Rumunsko. Najlepšie umiestnenie dosiahol slovenský výber v roku 2011, keď obsadili piatu pozíciu.
Slováci prehrali s Lotyšmi v úvodnom stretnutí skupiny v auguste minulého roka 1:3. Následne však ako favoriti zdolali dvakrát súperov z Kosova (3:0, 3:0).
Lotyši uzavrú kvalifikačnú skupinu v sobotu 16. augusta duelom proti Kosovu, v ktorom sa rozhodne o víťazovi skupiny G.
Priebeh zápasu: Slováci nezačali ideálne. Nedarilo sa im najmä na podaní, spravili až šesť chýb na servise. V prvom sete držali domáci krok s Lotyšmi do stavu 11:12.
Následne si hosťujúci tím po jednoduchých chybách Slovenska vypracoval náskok a set zvládol v pomere 25:18.
Servis robil problém Slovákom aj na začiatku druhého setu, po troch pokazených podania išiel súper do vedenia. Prišlo však zlepšenie a slovenský výber disponoval štvorbodovým náskokom za stavu 16:12. Slováci následne po výsledku 26:24 set vyhrali.
Od toho sa domáci odrazili a postup na európsky šampionát si zabezpečili ziskom tretieho setu vďaka celkovému pomeru setov. Slováci potom spečatili triumf aj postup v štvrtom sete. V stretnutí sa opreli najmä o výborné výkony Martina Rendlu či kapitána Jakuba Ihnáta, obaja nazbierali po 21 bodov.
kvalifikácia ME 2026 – skupina G:
Slovensko – Lotyšsko 3:1 (-18, 24, 15, 19)
107 minút, rozhodovali: Sikanič (Lich.), Puecher (Tal.)
