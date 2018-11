NBA: Walker prispel k triumfu Charlotte 43 bodmi

Na snímke vpravo hráč Hornets Kemba Walker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NBA - výsledky:



Detroit - Cleveland 113:102, Charlotte - Boston 117:112, Indiana - Utah 121:94, Philadelphia - Phoenix 119:114, Atlanta - LA Clippers 119:127, Memphis - Dallas 98:88, Milwaukee - Denver 104:98, New Orleans - San Antonio 140:126, Sacramento - Oklahoma City 117:113

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. novembra (TASR) - Kemba Walker má za sebou ďalší vydarený večer v zámorskej NBA. V noci na utorok prispel 43 bodmi k triumfu Charlotte Hornets nad Bostonom Celtics 117:112. Walker má skvelú streleckú formu, v predchádzajúcom dueli si pripísal 60 bodov.Hráči New Orleans Pelicans vyhrali tretí zápas za sebou, tentoraz si v "prestrelke" poradili so San Antoniom Spurs 140:126. Anthony Davis sa na tom podieľal 29 bodmi a deviatimi doskokmi, Julius Randle pridal 21 bodov, 14 doskokov a 10 asistencií v priebehu iba 25 minút.