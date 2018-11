NHL: Yeo skončil na poste trénera St. Louis, dočasným koučom Berube

Hráči St. Louis Blues, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Louis 20. novembra (TASR) - Mike Yeo už nie je tréner hokejistov St. Louis Blues. Vedenie klubu zámorskej NHL ho prepustilo po domácej prehre s Los Angeles 0:2. Za dočasného kouča vymenovali Craiga Berubeho.Bluesmani prehrali štyri z uplynulých piatich duelov a sú na poslednom mieste v Centrálnej divízii a na predposlednom v tabuľke Západnej konferencie. Z devätnástich zápasov sezóny vyhrali iba sedem.Yeo prišiel do klubu namiesto Kena Hitchcocka v sezóne 2016/2017. V uplynulej sezóne jeho zverencom ušiel postup do play off o jediný bod, v roku 2017 vypadli v druhom kole vyraďovačky. Berube bol členom jeho trénerského štábu od vlaňajšieho leta, v minulosti viedol ako hlavný kouč aj Philadelphiu Flyers.Yeo je tretí kouč NHL, ktorý v prebiehajúcej sezóne predčasne skončil. Pred ním to boli John Stevens v LA Kings a Joel Quenneville v Chicagu Blackhawks.