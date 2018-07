NBA: Washington získal Howarda a Greena

Na archívnej snímke vľavo LeBron James, vpravo Dwight Howard. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. júla (TASR) - Novými posilami klubu basketbalovej NBA Washington Wizards sa stali skúsení Jeff Green a Dwight Howard. Green prichádza do hlavného mesta USA z Clevelandu ako voľný hráč, podľa zámorských médií sa dohodol s Wizards na ročnom kontrakte na 2,39 milióna dolárov. Olympijský víťaz z Pekingu 2008 Howard, ktorý hral naposledy za Charlotte, podpísal s vedením Washingtonu takisto zmluvu na jednu sezónu.Green nahradí v mužstve Mikea Scotta, ktorý odišiel do Los Angeles Clippers. Tridsaťjedenročný krídelník by mohol byť ešte výraznejšou posilou pre Wizards, na konte má už vyše 800 odohraných zápasov v NBA s priemerom 13,2 bodu na stretnutie. V minulej sezóne odohral 78 duelov za Cleveland, pričom zbieral v priemere 10,8 bodu a 3,2 doskoku na zápas. Predtým pôsobil v Orlande, Los Angeles Clippers, Memphise, Bostone, Seattli a Oklahome.Tridsaťdvaročného Howarda získal v júni Brooklyn, ale za Nets skúsený americký pivot hrať nechcel a dohodol sa na predčasnom ukončení zmluvy. Osemnásobný účastník Zápasu hviezd mal podľa predošlého kontraktu poberať ročný plat 24 miliónov dolárov, vo Washingtone bude podľa médií zarábať oveľa menej. Brooklyn priviedol Howarda pred 14 dňami iba preto, aby si uvoľnil priestor pod platovým stropom, reálne s ním do zostavy nepočítal. V minulej sezóne bol Howard pevný článok základnej zostavy Hornets s priemermi 16,6 bodu a 12,5 doskoku na zápas.