Švédi otupili švajčiarsku snahu, Andersson: Neuspokojíme sa

Na snímke zľava tréner švédskej futbalovej reprezentácie Janne Andersson a hráči Andreas Granqvist a Marcus Berg . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Petrohrad 4. júla (TASR) - Sústredená defenzíva futbalistov Švédska v utorňajšom osemfinále MS proti Švajčiarom slávila úspech. Hoci mali loptu vo svojom držaní asi len tretinu súboja, boli to oni, ktorí dokázali streliť jediný gól. V 66. minúte rozhodol 26-ročný Emil Forsberg, ktorého strelu nešťastne tečoval do siete Manuel Akanji.Švédi sú tak opäť medzi elitnou osmičkou po 24 rokoch.prezradil médiám po súboji hráč, na ktorého sa zo švédskych médií valila kritika. V skupine krídelník Lipska nežiaril, nestrieľal góly, hoci fanúšikovia práve v ňom vidia muža, ktorý by mal nahradiť Zlatana Ibrahimoviča.povedal na adresu Forsberga tréner Janne Andersson a dodal:citoval najlepšieho futbalista Švédska za roky 2014, 2016 a 2017 web FIFA.Švédi nastúpia v boji o semifinále v sobotu 7. júla o 16.00 h SELČ v Samare proti Angličanom, ktorí eliminovali Kolumbiu až v rozstrele z 11 m. Chýbať im bude suspendovaný obranca Mikael Lustig, po treste sa do zostavy ale už vráti Sebastian Larsson.Švajčiari pôsobili o trošku futbalovejšie, ale nedokázali sa presadiť.zhodnotil kouč Helvétov Vladimir Petkovič.