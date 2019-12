NBS prijala opatrenie v oblasti úverov, prispieť má k ochrane sektora

Na snímke guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír počas tlačovej konferencie na tému Strednodobá predikcia P2Q-2019, 11. júna 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. decembra (TASR) - Banky čakajú od budúceho roka pri posudzovaní klientov žiadajúcich o úver zmeny. Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) v utorok schválila opatrenie zamerané na spomalenie rastu zadlžovania domácností, ktoré majú chrániť finančnú stabilitu. Po novom sa zníži maximálny podiel splátky na príjme klienta z 80 % na 60 %. Zmeny začnú platiť od 1. januára budúceho roka. Nábeh opatrení však bude postupný.Hlavným cieľom opatrení je podľa NBS ochrániť klientov bánk pred rizikami spojenými s nadmerným zadlžovaním a znižovať tak negatívny vplyv prípadného zhoršenia ekonomiky na domácnosti. "" priblížila Banková rada NBS v stanovisku pre médiá.Zároveň sa ustanovujú niektoré výnimky. Časť v objeme 5 % nových úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov môže byť poskytnutá s podielom splátok k príjmu až do 70 %. V porovnaní s pôvodným návrhom predloženým do medzirezortného pripomienkového konania sa táto výnimka vzťahuje na akékoľvek úvery, nielen na úvery mladým spotrebiteľom do 35 rokov, ako bolo pôvodne navrhnuté. Počas prvého štvrťroka 2020 je táto výnimka zvýšená na 15 % objemu nových úverov, v rámci ktorých je možné poskytnúť úvery s podielom splátok k príjmu do 80 %.V porovnaní s pôvodným návrhom bolo tiež doplnené, že zvýšený limit na podiel splátok k príjmu na úrovni 70 % sa vzťahuje aj na ďalšie spotrebiteľské úvery s lehotou splatnosti do piatich rokov, a to v objeme najviac 5 % celkového objemu nových spotrebiteľských úverov do 5 rokov. Pre spotrebiteľské úvery zároveň zostávajú v platnosti aj ďalšie existujúce výnimky.," priblížil pre TASR riaditeľ odboru dohľadu na makroúrovni v NBS Marek Ličák. Zároveň uviedol, že už v súčasnosti existuje systém monitorovania parametrov poskytnutých úverov.Podľa Ličáka nie sú opodstatnené obavy, že zmeny "zabrzdia trh úverovania". "," dodal Ličák.