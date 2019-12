Spišská Nová Ves bude v budúcom roku hospodáriť s nižším rozpočtom

Radničné námestie v Spišskej Novej Vsi. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Nová Ves 17. decembra (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves bude na budúci rok hospodáriť s o čosi nižším rozpočtom. Na minulotýždňovom rokovaní mestskí poslanci schválili výšku rozpočtu na úrovni takmer 36 miliónov eur, čo je zhruba o 1,6 milióna eur menej, ako v tomto roku. Pre TASR to uviedla vedúca finančného oddelenia na Mestskom úrade (MsÚ) v Spišskej Novej Vsi Iveta Topoliová s tým, že dôvodom zníženia je viacero schválených projektov v tomto roku, ktoré si vyžiadali značné finančné prostriedky. „,“ vymenovala.Hlavnými prioritami mesta na budúci rok sú najmä investície do výstavby cyklotrás, dokončenie rekonštrukcie futbalového štadióna, modernizácia atletického štadióna, prestrešenie malej ľadovej plochy na zimnom štadióne, ale aj rekonštrukcia strojovne a výmenníkovej stanice na kúpalisku či dopravné prepojenie ulíc Starosaská a Matuškova.,“ doplnil vedúci oddelenia dopravy a výstavby na MsÚ Milan Mucha.V rezervnom fonde mesta je aktuálne 751.000 eur, plánovaný zostatok ku koncu roka je 509.000 eur. Mesto na budúci rok neuvažuje čerpať úverové zdroje, aktuálne tvorí dlh mesta 20,9 % skutočných bežných príjmov samosprávy dosiahnutých v roku 2018.Poslanci zároveň schválili úpravu výšky dane z nehnuteľností, čo by v príjmoch malo znamenať nárast o 234.000 eur. Budúcoročné zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu zase prinesie samospráve viac do rozpočtu o 374.000 eur. „,“ zdôvodnila Topoliová.