NBÚ postupoval podľa parlamentného výboru v súlade so zákonom, bezpečnostný pohovor so Szalayovou ešte neprebehol

3.11.2021 - Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Roman Konečný potvrdil, že nezachytili žiadnu intervenciu vo veci bezpečnostnej previerky Kataríny Szalayovej.Po rokovaní Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ to povedal jeho predseda Martin Beluský (ĽSNS) s tým, že parlamentný kontrolný výbor jednohlasne skonštatoval, že NBÚ postupoval v súlade so zákonom.Minulý týždeň Denník N informoval, že predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico pomáhal prokurátorskej čakateľke Kataríne Szalayovej s absolvovaním pohovoru v NBÚ, aby jej nezobrali bezpečnostnú previerku.Fico to sám priznal pred advokátmi Marekom Parom a Pavlom Gašparom a majiteľom SBS Bonul Miroslavom Bödörom na poľovníckej chate odpočúvanej políciou. Líder Smeru-SD zároveň priznal, že mu niekto pomáhal, aby Szalayová pri pohovore uspela, keďže dopredu vedela, čo sa jej budú pýtať.Beluský uviedol, že NBÚ otvoril bezpečnostnú previerku Szalayovej. Konal ex offo na základe zverejnených informácií, že užíva nejaký majetok. V médiách sa napríklad hovorilo o drahom automobile.„Otázky v bezpečnostnom pohovore vychádzali z medializovaných informácií, preto ani ja som nenadobudol pocit, že by táto pani čakateľka na prokuratúre mala zisťovať nejaké otázky, pretože dopredu vedela, čo sa jej budú pýtať. Bezpečnostný pohovor ešte neprebehol. Mal byť dvakrát, dvakrát sa z rôznych dôvodov ospravedlnila,“ priblížil Beluský.Podľa neho na základe časových súvislostí, ktoré boli prezentované na výbore, nie je možné, aby mal Fico informácie o pohovore k dispozícii. Beluský dodal, že keby Fico a Szalayová veľmi chceli, tak by si vedeli vyvodiť na základe už medializovaných informácií, čo sa zrejme NBÚ na bezpečnostnom pohovore bude pýtať.Rokovanie kontrolného výboru NBÚ inicioval jeho člen, podpredseda parlamentu Milan Laurenčík (SaS). Výsledok rokovania výboru je podľa neho ten, že NBÚ postupoval pri otvorenej previerke Szalayovej v zmysle zákona.„Z časových súvislostí, ktoré nám prezentovali pracovníci NBÚ, to bolo v takej rovine, že možno pán poslanec Fico niečo chce, ale nepodarilo sa preukázať, že také niečo aj urobil,“ vyhlásil Laurenčík. Fico mal vraj požiadať o pomoc istého Martina. Podľa Laurenčíka na NBÚ robia traja pracovníci s menom Martin, ale ani jeden z nich nerobí na úseku previerok.„Z toho, čo bolo zverejnené na nahrávke, tak ten Martin nemusel byť pracovník NBÚ. Mohol to byť nejaký človek, ktorý možno mal nejaké kontakty na pracovníkov NBÚ,“ dodal Laurenčík.Poslanci na výbore NBÚ riešili aj otázku, či uniknuté videá Fica z poľovníckej chaty sú utajovanými skutočnosťami. NBÚ si podľa Beluského vyžiadal informáciu od policajného prezidenta, či videá boli utajovanou skutočnosťou. Zatiaľ NBÚ nemá v tejto veci odpoveď.