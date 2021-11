Populácia na Slovensku rýchlo starne. Heger upozornil, že zariadení pre seniorov bude nedostatok

Vzniknú nové pobytové zariadenia

3.11.2021 (Webnoviny.sk) - Rastúci počet seniorov si vyžiada zabezpečenie adekvátnej starostlivosti, ktorú ľudia vo vyššom veku potrebujú. Už dnes je jasné, že zariadení pre seniorov nebude dostatok, keďže počet klientov v domovoch sociálnych služieb neustále narastá.Po návšteve Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického v Košiciach to skonštatoval premiér Eduard Heger (OĽaNO). V tlačovej správe o tom informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. „Nie je možné, aby sa o seniorov starali ich príbuzní v produktívnom veku, ktorí môžu pracovať a vytvárať hodnoty. Preto už dnes pripravujeme systém tak, aby bolo možné vytvárať miesta pre geriatrickú starostlivosť,“ uviedol premiér.Doplnil, že demografický vývoj obyvateľstva Slovenska berie do úvahy aj Plán obnovy a odolnosti SR. Za 193 miliónov eur preto vznikne 130 ambulantných sociálnych zariadení a 96 nových pobytových zariadení.Pri zabezpečovaní starostlivosti o seniorov v budúcnosti je podľa Hegera nevyhnutné komunikovať so zariadeniami, ktoré túto starostlivosť poskytujú.„Tieto zariadenia najlepšie vedia, aké problémy ich trápia a čo je potrebné zlepšiť a zefektívniť. Pripomienky dôkladne analyzujeme a vylepšenia neskôr zapracujeme do pravidiel pre tvorbu nových zariadení,“ vysvetlil premiér.Populácia na Slovensku kontinuálne starne. Kým v roku 2002 žilo na Slovensku 634-tisíc obyvateľov nad 65 rokov, minulý rok to už bol takmer milión.Podľa výpočtov OECD do roku 2050 stúpne pomer medzi obyvateľmi v dôchodkovom veku a produktívnom veku z 24 percent na 54 percent, čo predstavuje štvrtý najvýraznejší rast v rámci OECD.