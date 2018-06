NDS chce zmeniť prístup pri súťažiach na projektové a stavebné práce

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce v súťažiach na projektové a tiež aj stavebné práce posudzovať viaceré kritériá. Rozhodujúcou by tak nemala byť už iba najnižšia cena. Prvé takéto tendre by sa mohli spustiť ešte v priebehu leta.Pôvodne chceli diaľničiari vyhlásiť súťaž s viacerými kritériami už na projektové práce k obchvatu Krupiny na rýchlostnej ceste R3 za odhadovanú cenu 4,13 milióna eur. Nakoniec ju však vyhlásia ešte iba s kritériom najnižšej ponúknutej ceny. Podľa diaľničiarov totiž multikriteriálne vyhodnocovanie ponúk zaznamenalo na trhu projektových firiem veľmi pozitívnu a silnú odozvu.opísala pre TASR hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Len čo sa podľa jej slov zapracujú všetky pripomienky trhu a uzavrie sa kontrola podkladov s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO), NDS bude vyhlasovať súťaže na projektové práce s multikriteriálnym hodnotením.Diaľničiari zároveň podľa Michalovej už pripravili aj prvé súťažné podklady s viackriteriálnym vyhodnocovaním ponúk na stavebné práce. Poslali ich na kontrolu na ÚVO a mali k tejto problematike aj workshop so stavebnými spoločnosťami.avizovala Michalová.Kým doteraz bola rozhodujúcim kritériom v súťažiach najnižšia cena, po novom by sa pri súťažiach na projektovú dokumentáciu posudzovali štyri kritériá, a to cena, referencie uchádzačov, kvalita tímu odborníkov a sociálny aspekt. Kvalita tímu odborníkov by sa určovala podľa konkrétnej stavby, v prípade sociálneho aspektu by išlo napríklad o zamestnávanie zdravotne znevýhodnených. Tieto štyri kritériá by mali rôznu váhu.Návrh pripravila NDS na základe skúseností iných európskych krajín, predovšetkým z Dánska, Rakúska, Fínska a Českej republiky. Multikriteriálne hodnotenia ponúk patria podľa diaľničiarov k bežnej praxi v krajinách Európskej únie, uprednostňujú ich Európska komisia a agentúra Jaspers a aj Úrad pre verejné obstarávanie.