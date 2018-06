Prezidentským kandidátom hnutia OĽaNO bude verejne známa osoba

Na archívnej snímke zľava predseda OĽaNO Igor Matovič, líderka hnutia Veronika Remišová, poslanci OĽaNO Ján Budaj a Gábor Grendel. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 30. júna (TASR) - Hnutie OĽaNO ponúkne do budúcoročných prezidentských volieb verejne známu osobu. Predseda OĽaNO Igor Matovič stále meno neprezradil. Opakuje, že hnutie vyberá z troch mien, oznámi ho cez leto alebo po ňom.povedal pre TASR. Nepotvrdil, či je medzi nimi aj líderka Veronika Remišová. Hnutie by malo o kandidátovi rozhodnúť v lete.doplnil Matovič.Prezidentské voľby budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR. Právo voliť slovenského prezidenta má plnoletý občan SR. Voľba je dvojkolová. Znamená to, že ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, do 14 dní sa uskutoční druhé kolo, na ktorom sa zúčastnia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Termín vyhlási predseda parlamentu.