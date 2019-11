NDS hľadá firmu na stavebnotechnický dozor na R2 Mýtna – Tomášovce

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) hľadá firmu, ktorá by zabezpečila stavebnotechnický dozor pre projekt rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce v úseku Mýtna – Tomášovce. Cenu odhaduje na 2,83 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.Líniová stavba je vedená katastrálnymi územiami Mýtna, Divín, Lovinobaňa, Uderiná, Podrečany, Tomášovce. Je umiestnená v okrese Lučenec v Banskobystrickom kraji.Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, pričom zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov. Predpokladaná lehota poskytovania služby je podľa oznámenia 1144 dní. Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 18. decembra.NDS v júli informovala, že zmluva na výstavbu úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa je podpísaná. Cena za vybudovanie úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce je 127,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Výstavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu a mala by trvať dva roky.Rýchlostná cesta R2 sa začína v dočasnom prepojení R2 s cestou I/16 v podobe stykovej križovatky pred obcou Mýtna. Medzi obcami Mýtna a Divín sa v trase R2 nachádza mimoúrovňová križovatka Mýtna. Koniec úseku je situovaný v mimoúrovňovej križovatke Tomášovce, za ktorou pokračuje nadväzujúci úsek R2 Tomášovce - Ožďany. Mimoúrovňová križovatka Tomášovce je v súčasnosti navrhnutá na dočasné riešenie zabezpečujúce napojenie rýchlostnej cesty na cestu I/16 pri obci Tomášovce.V súťaži na výstavbu predchádzajúceho úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna bola v októbri opäť podaná námietka. Celý proces tohto tendra sa tak podľa NDS môže predĺžiť o tri až štyri mesiace.