Santa Claus už naplno odpovedá na vianočné listy detí

Na snímke muži v kostýmoch Santa Clausa sedia v školských laviciach počas fototermínu 19. Ročníka školského kurzu Santa Clausa spoločnosti Ministry of Fun v londýnskom múzeu Ragged School Museum 16. novembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Himmelpfort 14. novembra (TASR) - Santa Claus sa tento rok opäť ponoril do práce a začal odpovedať na tisícky vianočných listov, ktoré mu prichádzajú od detí z celého sveta. Jeho "úradom" je špeciálna pošta v severonemeckom meste Himmelpfort, píše vo štvrtok agentúra AP.Vianočnú korešpondenciu nemecká poštová spoločnosť Deutsche Post každoročne spracováva na špecializovaných poštových úradoch. Vlani Santa Claus a jeho 20 asistentov odpísali na 277.200 listov zo 64 krajín.Na listy odpovedajú v rôznych jazykoch a tiež v Braillovom písme, pričom na každom liste je originálna poštová pečiatka so Santom.Tradíciu odštartovali v roku 1984 dvaja zamestnanci pošty v Himmelpforte (v preklade nebeská brána). Na adresu Santa v Himmelpforte vtedy prišli listy od dvoch detí a oni im na ne odpísali.Na všetky lístky, ktoré prídu do štvrtka do 15. decembra, Santa a jeho pomocníci osobne odpíšu a odošlú ich tak, aby ich deti dostali ešte pred Vianocami.Listy Santovi treba spoločne s adresou odosielateľa posielať na adresu: An den Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798, Himmelpfort, Germany, pripomenula agentúra AP.