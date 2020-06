NDS od soboty čiastočne uzavrie diaľnicu D1 pri Hornej Strede

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od soboty (6. 6.) čiastočne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 pri Hornej Strede v okrese Nové Mesto nad Váhom.





Ako informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, dôvodom uzávery je výmena zábradlia na diaľničnom moste. Dopravu presmerujú do dvoch zúžených jazdných pruhov.„Uzávera sa začne v sobotu 6. júna od 7.00 h, potrvá do nedele 28. júna do 18.00 h,“ doplnila hovorkyňa NDS.