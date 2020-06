Sociálne siete nezvládajú boj proti šíreniu falošných správ o koronavíruse, ukázala štúdia

Kritika od riaditeľa

Mladí sa pričinili

5.6.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálne médiá nezvládajú boj proti šíreniu falošných správ týkajúcich sa koronavírusu. Tvrdí to Centrum pre boj proti digitálnej nenávisti (CCDH), ktoré zástupcom Facebooku a Twitteru nahlásilo 649 takýchto príspevkov, pričom 90 percent z nich aj potom zostalo na internete bez akéhokoľvek varovania. Facebook tvrdí, že to nie je "reprezentatívna vzorka". "Robíme agresívne kroky na odstránenie týchto falošných správ z našich platforiem a doteraz sme odstránili stovky tisíc takýchto príspevkov, týkajúcich sa napríklad nepravdivých informácií o možnostiach liečby. Počas marca a apríla sme použili varovné označenie na približne 90 miliónov príspevkov súvisiacich s COVID-19," vyjadril sa hovorca Facebooku. "Upozorníme hocikoho, kto lajkol, zdieľal alebo komentoval príspevky súvisiace s COVID-19, ktoré sme odstránili," dodal.Zástupcovia Twitteru vyhlásili, že ich automatizované systémy už "napadli 4,3 milióna účtov súvisiacich s diskusiami o COVID-19 so spamovým alebo manipulatívnym správaním".Výkonný riaditeľ CCDH Imran Ahmed ich kritizuje, že sa vyhýbajú zodpovednosti a nemajú dostatočne prispôsobené systémy. "Sociálne médiá už veľakrát tvrdili, že vnímajú situáciu okolo falošných správ o COVID-19 veľmi vážne, no táto štúdia ukázala, že aj keď vedia o falošných správach, nepodniknú žiadne kroky," povedal.Rosanne Palmer-White z Restless Development, ktorá bola súčasťou výskumu, sa vyjadrila, že mladí ľudia sa pričinili o zastavenie šírenia dezinformácií, no sociálne médiá ich sklamali.Do štúdie sa zapojilo desať dobrovoľníkov z Veľkej Británie, Írska a Rumunka, ktorí od konca apríla do konca mája na sociálnych médiách hľadali falošné správy. Po ich nahlásení zistili, že najslabšie reakcie mal Twitter, ktorý reagoval len na tri percentá z celkových 179 príspevkov.Facebook odstránil desať percent z 334 a označil dve percentá falošných správ. Instagram, ktorého majiteľom je Facebook, takisto reagoval na desať percent zo 135 upozornení.