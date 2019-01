NDS: Platnosť diaľničnej známky pre rok 2018 sa končí vo štvrtok

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) – Platnosť elektronickej diaľničnej známky pre rok 2018 sa končí vo štvrtok 31. januára. Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že vodiči, ktorí chcú od 1. februára využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest, musia mať zakúpenú diaľničnú známku pre rok 2019. Tá platí až do konca januára budúceho roka.Ceny diaľničných známok sú podľa NDS rovnaké od roku 2011. Ročná je v hodnote 50 eur, tridsaťdňová stojí 14 eur a desaťdňová má cenu 10 eur.priblížila hovorkyňa spoločnosti Michaela Michalová.NDS zároveň odporúča skontrolovať evidenčné číslo vozidla (EČV), krajinu registrácie a typ známky, teda či ide o známku na osobné alebo prípojné vozidlo. "dodala Michalová. Podľa diaľničnej spoločnosti netreba zabúdať na to, že pri platbe prevodom je začiatok platnosti známky posunutý, o čom je tiež motorista pri kúpe informovaný.Držitelia parkovacích preukazov ŤZP môžu podľa NDS využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest bezplatne aj v roku 2019.ozrejmila hovorkyňa. V prípade akejkoľvek zmeny je však potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie prostredníctvom portálu eznamka.sk, respektíve na vybraných obchodných miestach v krajských mestách.