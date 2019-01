NR SR schválila skrátenie koncipientskej praxe s nesprávnou účinnosťou

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 31. januára (TASR) - Dĺžka praxe advokátskeho koncipienta by sa mala skrátiť z piatich na tri roky. Problémom je však účinnosť zmeny. Parlament totiž 71 hlasmi schválil novelu zákona o advokácii, ktorou skrátenie navrhlo opozičné OĽaNO, ale neodobril posunutie účinnosti.Prešiel teda zákon, ktorý mal byť už účinný od 1. januára. Predkladateľ Gábor Grendel (OĽaNO) sa neúspešne pokúšal účinnosť posunúť na september. Právna norma ide teraz na posúdenie prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Keď ju vráti do pléna, na jej schválenie bude potrebných aspoň 76 hlasov.Rovnakú právnu normu navrhovalo aj hnutie Sme rodina. Jeho návrh parlament odmietol.Predkladateľom sa doterajšia platná päťročná prax advokátskeho koncipienta javí ako neopodstatnene dlhá, až diskriminačná, oproti iným významným právnickým profesiám. Napríklad v prípade sudcov a prokurátorov je len trojročná prax podmienkou pripustenia k justičnej skúške.Novela tiež má zjednodušiť prístup k slobodnému povolaniu advokáta tak, aby bolo možné do praxe advokátskeho koncipienta započítať aj prax vyššieho súdneho úradníka či inú právnu prax. Poslanci pripomínali, že v súčasnosti možno započítať prax len niektorých právnických profesií, ako je napríklad sudca či právny čakateľ prokuratúry.