NDS upozorňuje na zmenu opravy vozovky pri Blatnom a ďalšie obmedzenia

Bratislava/Blatné 21. júna (TASR) - Oprava vozovky diaľnice D1 na úseku Blatné - Voderady sa bude konať v náhradnom termíne od 22. do 24. júna 2019. V tomto čase bude čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D1 na 37. kilometri diaľnice v smere do Žiliny.uvádza Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na svojej webovej stránke.V opačnom smere v úseku Voderady - Blatné bude takisto čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh ľavého jazdného pásu diaľnice D1 na 34. až 31. kilometri. Oprava vozovky je rozdelená do troch etáp od piatka 7. júna do nedele 9. júna, od piatka 14. júna do nedele 16. júna a od piatka 21. júna do nedele 23. júna. V každej etape bude obmedzený úsek v dĺžke jeden kilometer. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu.NDS varuje aj pred ďalšími obmedzeniami na D1. V úseku Hlohovec - Piešťany sa bude od nedele 9. do piatka 19. júla v pravom jazdnom páse diaľnice D1 v smere do Žiliny na 80. až - 83. kilometri opravovať vozovka po celej šírke jazdného pásu.informuje NDS. Práce sa nebudú vykonávať počas piatkov po 14.00 h, respektíve vo štvrtok 4. júla po 14.00 h.V úseku Piešťany - Hlohovec bude od stredy 10. júla do nedele 14. júla čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh a krajnica ľavého jazdného pásu diaľnice v smere do Bratislavy na 69. až 68. kilometri. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu.NDS tiež informuje o čiastočne uzavretom vonkajšom jazdnom pruhu a krajnici pravého jazdného pásu D1 na 64. až 65. kilometri v úseku Trnava - Hlohovec. Obmedzenie platí od pondelka 15. júla do piatka 19. júla. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu.