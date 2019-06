Pellegrini: Potvrdzujem, že sa neuchádzam o pozície v štruktúrach EÚ

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Brusel 21. júna (TASR) - Premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po skončení dvojdňového summitu EÚ v Bruseli rozhodne poprel, že by sa uchádzal o niektorú z vysokých pozícii v štruktúrach Európskej únie.Premiér na otázku, ako je to s informáciami, že by mal záujem o post predsedu Európskej rady, ktorý teraz zastáva Donald Tusk, odpovedal, že zachytil vo štvrtok článok v slovenskom denníku, že sa chystá na odchod zo Slovenska.zdôraznil Pellegrini.Zopakoval, že na rozdiel od iných (politikov) si vie predstaviť život aj po politike, ako však dodal, politika ho zatiaľa je pripravený slúžiť ľuďom, pokiaľ budú mať oňho záujem.(spravodajca TASR Jaromír Novak)