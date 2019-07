NDS v auguste vypíše súťaž na zhotoviteľa úseku D1 s tunelom Višňové

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Višňové 10. júla (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a. s., v auguste vypíše súťaž na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala s tunelom Višňové. Náklady na výstavbu celého úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala odhaduje NDS do 540 miliónov eur bez DPH a jeho sprejazdnenie v roku 2023. Na brífingu pri tuneli Višňové o tom informoval generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin.Doplnil, že ku dnešnému dňu je ukončená inventúra stavby D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala a podpísaný protokol so zhotoviteľom, že 12. júla definitívne odíde zo staveniska.povedal Ďurišin.NDS podľa jej investičného riaditeľa Jiřího Hájeka vyplatila odchádzajúcemu zhotoviteľovi za stavebné práce vyše 165 miliónov eur.podotkol Hájek.Generálny riaditeľ NDS uviedol, že dokončenie vetiev križovatky Lietavská Lúčka, potrebných pre sprejazdnenie úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, budú na základe výsledkov inventarizácie riešiť formou dodatku k menovanému úseku.uviedol Ďurišin.Na úseku s tunelom Višňové zvažuje NDS aj spustenie prevádzky v polovičnom profile na vonkajšej trase.zdôraznil investičný riaditeľ NDS.NDS v marci ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku, združením Salini Impregilo – Dúha z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Zhotoviteľ zložil 27. marca novú bankovú záruku, čím dohoda o ukončení kontraktu nadobudla účinnosť. V dohode sa NDS sústredila na tri ciele, a to uspokojenie oprávnených pohľadávok podzhotoviteľov, minimalizovanie predĺženia výstavby a dodržanie všetkých pravidiel Európskej únie (EÚ), aby nebolo ohrozené spolufinancovanie zo strany Únie. Postup NDS odobrila aj Európska komisia. Po splnení podmienok sa financie z eurofondov budú môcť využiť na dostavbu úseku.