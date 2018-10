NDS zbúra a nanovo postaví most na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Bratislava 5. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zbúra ľavý most na diaľnici D1 v križovatke pri Liptovskom Hrádku v smere z Popradu do Liptovského Mikuláša, aby zaistila bezpečnosť motoristov. Následne ho postaví nanovo.Výsledky diagnostického posudku, ktorý si diaľničiari dali vypracovať, totiž podľa hovorkyne spoločnosti Michaely Michalovej ukázali, že betón nosnej konštrukcie mosta je na hranici životnosti a má závažné poruchy.opísala Michalová.Momentálne NDS podľa jej slov pripravuje projektovú dokumentáciu na búranie starého a výstavbu nového mosta.avizovala hovorkyňa.Stavebné práce na oprave ľavého mosta sa začali podľa jej slov v máji 2018. Počas prác po odstránení vozovkových vrstiev však diaľničiari zistili, že betón nosnej konštrukcie je na hranici životnosti. Práce na oprave mosta sa tak zastavili a uskutočnil sa diagnostický prieskum zameraný na kvalitu betónu nosnej konštrukcie.vysvetlila Michalová.Tento diaľničný most bol podľa NDS postavený a do používania bol odovzdaný v roku 1984 v rámci stavby úseku diaľnice D1 Liptovský Ján – Liptovský Hrádok. Most tvoria dve samostatné nosné konštrukcie, každá v jednom jazdnom smere. Tento úsek diaľnice D1 vrátane mosta stavali Inžinierske stavby Košice.Čo sa týka pravidelných kontrol mostov, Michalová priblížila, že po výstavbe nového mosta počas preberacieho konania stavby urobí autorizovaný inžinier prvú hlavnú prehliadku mosta.doplnila hovorkyňa. Zisťujú a hodnotia sa podľa jej slov možné poruchy, spracuje sa zápis s fotodokumentáciou a na základe toho sa určí stavebno-technický stav mosta. Okrem toho zástupcovia stredísk údržby vykonávajú denne vizuálnu kontrolu povrchu mostov.