Umelá inteligencia zásadne mení aj bankovníctvo

Bratislava 5. októbra (TASR) - Umelá inteligencia a moderné technológie môžu ľudstvu pomôcť a zásadne ho zmeniť v mnohých oblastiach. Robota dnes v priemysle bežne využívajú ako náhradu ľudskej pracovnej sily. Mení sa však aj bankovníctvo. Umelá inteligencia by časom mohla prevziať napríklad podstatnú časť komunikácie s klientmi. Zhodli sa na tom domáci a zahraniční experti na odbornej konferencii Banking summit 2018 – The digital future is now, ktorú pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku organizovala Slovenská banková asociácia (SBA).povedal futurológ Rohit Talwar.Umelú inteligenciu vníma ako jeden z najvážnejších, najdôležitejších a najvplyvnejších technologických trendov súčasnosti aj generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky Michal Liday. Podľa neho sú to trendy, ktoré majú obrovský potenciál na to, aby vážne zasiahli do životov ľudí a v princípe ich zmenili. A tiež, aby zasiahli do väčšiny priemyselných odvetví, ak nie do všetkých.Druhý blok konferencie sa venoval kybernetickej bezpečnosti, dôvere voči moderným technológiám a tiež tomu,Banking summit 2018 – The digital future is now sa konal vo štvrtok 4. októbra v Bratislave. Odbornú konferenciu zorganizovala Slovenská banková asociácia (SBA), ktorá v tomto roku oslavuje 25. výročie založenia. Konferencia bola určená pre riaditeľov a členov predstavenstva bánk, predstaviteľov Národnej Banky Slovenska, ministerstva financií, predstaviteľov IT spoločností, zástupcov akademickej obce, odborné asociácie finančného a IT sektora.