Neapol sa pod koučom Gattusom posúva vpred, myslí si bývalý kapitán tímu Marek Hamšík

Jedenásť rokov v Neapole

Mertens najlepším strelcom

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý kapitán futbalistov talianskeho klubu SSC Neapol Marek Hamšík si myslí, že "partenopei" sa pod vedením kouča Gennara Gattusa posúvajú vpred. Úvodné mesiace aktuálnej sezóny 2019/2020 nezastihli mužstvo spod Vezuva v optimálnej forme, na čo v decembri doplatil dovtedajší tréner Carlo Ancelotti Po nástupe Gattusa sa síce Neapolčania pomalšie rozbiehali, ale z ostatných 11 súťažných duelov prehrali iba jediný. V stredajšom finále talianskej pohárovej súťaže Coppa Italia navyše dokázali triumfovať po jedenástkovom rozstrele nad Juventusom Turín."Neapol hrá futbal, ktorý je vyjadrením nápadov trénera. Hrať proti nemu nie je ľahké. Z hráčov vyžaruje tímovosť, vo všetkom počúvajú Gattusa. Sú kompaktní a bojujú za spoločný cieľ," povedal Hamšík v rozhovore pre Il Mattino, tieto slová neskôr publikoval aj web football-italia.net.Podľa 32-ročného Banskobystričana, ktorý vlani vo februára po vyše jedenástich rokoch prestúpil z Neapola do čínskeho klubu Ta-lien I-fang, je Gattuso dobrý tréner."Je to seriózny človek, ktorý veci pomenuje tak, ako sú. Keď Gattuso prišiel, v tíme mali nejaké problémy, snažili sa nájsť správnu cestu. Stano Lobotka mi povedal, že jeho tréningy prvých pár týždňov boli veľmi náročné, ale nikto to nevzdal. Chvíľu trvalo, kým sa dostavili výsledky, ale teraz z toho všetkého ťažia," dodal Hamšík.Kapitán slovenskej reprezentácie bol ešte donedávna so 121 gólmi na 1. mieste poradia najlepších strelcov histórie SSC Neapol.V minulotýždňovej semifinálovej odvete Coppa Italia proti Interu Miláno (1:1) ho však prekonal Belgičan Dries Mertens , ktorý má aktuálne na konte 122 zásahov."Dries je výnimočný hráč a človek. Viem, ako veľmi miluje toto mesto a tento dres. Teší sa z prekonania gólového rekordu a som rád, že ma predbehol práve on. Už teraz je to ikona pre Neapol a jeho obyvateľov, rovnako ako Insigne a Callejón. Neapol musí byť hrdý na to, že má takých šampiónov, ktorí roky bojujú a obetujú zaň svoje srdcia," poznamenal Marek Hamšík.