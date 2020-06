Vyšší počet návštevníkov na zápase potešil hokejové kluby, podľa zväzu sa im bude lepšie dýchať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.6.2020 - Slovenský zväz ľadového hokeja súhlasne zareagoval na aktuálne uvoľnenie opatrení v súvislosti s organizáciou športových podujatí vrátane hokejových zápasov na Slovensku. Ide o to, že od 1. júla až do konca roka 2020 sa na športových zápasoch bude môcť zúčastniť viac ako 1000 osôb.Podmienkou bude dodržanie šachovnicového sedenia a zabezpečenie kontrolovaného vstupu návštevníkov. Tribúny môžu byť naplnené do 50 percent z celkovej kapacity štadiónov."Ak by zostalo v platnosti predošlé nariadenie o maximálnom počte 1000 osôb na zápase, bola by ohrozená budúcnosť profesionálneho hokeja na Slovensku. Oceňujeme, že konzílium odborníkov v spolupráci s úradom Hlavného hygienika zareagovalo na apely športových zväzov a organizácií predstavením kompromisného riešenia, vďaka ktorému bude možné zaplniť naše zimné štadióny fanúšikmi až do 50 percent z ich kapacity, čo v mnohých prípadoch predstavuje omnoho viac ako 1000 osôb. Veríme, že za súčasných podmienok sa bude lepšie dýchať aj našim profesionálnym klubom, pre ktoré sú príjmy z predaja vstupeniek nevyhnutnou súčasťou ich fungovania. Zároveň dúfame, že v prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie sa hranica počtu osôb prítomných na športových podujatiach bude ďalej zvyšovať," uvádza sa v stanovisku SZĽH, ktoré je k dispozícii aj na jeho oficiálnom webe.