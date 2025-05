Neapol stratil body a aj Lobotku, Conte: Dôležitý hráč v našom systéme

Futbalisti SSC Neapol si skomplikovali cestu k titulu v Serie A. V nedeľňajšom 36. kole dvakrát stratili vedenie s Janovom (2:2) a pred záverečnými dvoma zápasmi majú už len jednobodový náskok pred obhajcom prvenstva Interom Miláno. „Partenopei“ navyše prišli o slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku, ktorý sa opäť zranil a nie je isté, či pomôže tímu v zostavajúcich dueloch prebiehajúcej sezóny.





Nad účasťou Lobotku v zápase dlho visel veľký otáznik, pred niekoľkými dňami totiž utrpel proti Lecce distorziu členka na pravej nohe. Napokon nastúpil v základnej jedenástke, ale na trávniku pobudol len približne štvrťhodinu, keď sa opäť ozval členok slovenského reprezentanta. „Je to dôležitý hráč v našom systéme. Má skúsenosti a určite radšej by som nebol bez neho,“ povedal tréner Antonio Conte podľa Yahoo a dodal: „Pokúsime sa nájsť najlepšie riešenie a ak sa ostatným bude dariť lepšie, potom pred nimi zložíme klobúk.“Neapol dvakrát v stretnutí viedol, keď sa presadil Romelu Lukaku a Giacomo Raspadori. Hostia však na oba góly dokázali odpovedať. Cennú remízu zariadil v 84. minúte Johan Vasquez. „Janov mal dve strely na bránku a obe skončili v sieti. Aj takéto veci sa vo futbale stávajú. Ak inkasujete gól, vždy ste mohli urobiť niečo lepšie. Je to sklamanie, pretože sme si zaslúžili vyhrať. Od svojich hráčov som však nemohol chcieť viac, pretože mali 22 striel, z toho 11 na bránku. Dominovali v držaní lopty a nakoniec z toho bola remíza. V takýchto situáciách sa musíme zlepšiť,“ povedal kormidelník „Partenopei“. Conte sa vyjadril aj k situácii v tabuľke: „Musíme si uvedomiť, že sme prišli o náskok, ktorý sme mali. Na zisk titulu sme potrebovali sedem bodov z troch kôl, teraz potrebujeme šesť bodov z dvoch, ak chceme vyhrať Scudetto. Dosiahnuť to by bolo neuveriteľné.“Inter zaváhanie svojho konkurenta využil a na pôde FC Turín splnil pozíciu papierového favorita po výsledku 2:0. „Pred zápasom som povedal, že Scudetto už nemáme vo svojich rukách. Ale musíme hrať sústredene, ako sme hrali a odovzdať všetko,“ uviedol tréner Simone Inzaghi. Pre kormidelníka to bol 150. zápas Serie A na lavičke „Nerazzurri“ a sté víťazstvo v súťaži s týmto klubom. „Potrebovali sme predviesť kvalitný výkon, čo sa nám podarilo,“ skonštatoval Inzaghi pre Sky Sport Italia. Inter čaká v zostávajúcich dvoch kolách domáci duel s Laziom a stretnutie na pôde Coma. Na konci mája sa predstaví aj vo finále Ligy majstrov proti Parížu St. Germain.