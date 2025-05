MS v hokeji 2025: Čajkovič skompletizoval súpisku SR: Chcem sa odvďačiť výkonmi

Slovenská hokejová reprezentácia definitívne uzavrela turnajovú súpisku pre svetový šampionát vo Švédsku a Dánsku. Menoslov hráčov doplnil útočník Maxim Čajkovič, čo znamená, že mužstvo trénera Vladimíra Országha má k dispozícii troch brankárov, osem obrancov a 14 útočníkov.





Realizačný tím dopísal Čajkoviča pred tretím vystúpením Slovenska na turnaji proti Rakúsku (pondelok o 16.20 h). Slovákom padla posledná možnosť na posilnenie sa zo zámoria. V nedeľu večer hral vo farmárskej AHL duel útočník Oliver Okuliar, ktorého Charlotte však zvládol rozhodujúci piaty zápas série s Providence (5:2) a postúpil do štvrťfinále play off. Okuliar sa na tom podieľal víťazným gólom. „Samozrejme, pozeral som to. Keby ´Oko´ prišiel a posilnil tím, tak by som to rešpektoval. Pokiaľ by to bolo lepšie pre tím, nerobilo by mi to problém. Teraz to vyšlo tak, že vyhrali, čiže do zostavy pôjdem ja a verím, že posilním tím,“ uviedol Čajkovič po pondelkovom rozkorčuľovaní slovenského tímu.Dvadsaťštyriročný krídelník si v minulosti zahral na juniorskom svetovom šampionáte i MS hráčov do 18 rokov. Medzi mužmi to je pre neho premiéra. „Každý hráč, keď sa sem dostane, chce byť na ľade. Nebol to najlepší pocit sledovať z tribúny, ale chalanom som fandil a bol som rád, že som sa dostal až sem do Švédska. Teraz, keď som zapísaný, je to nový začiatok pre mňa a dúfam, že dostanem šancu aj v zápase. Chcel by som sa svojimi výkonmi odvďačiť,“ vyhlásil Čajkovič.Prvý štart na turnaji absolvuje už proti Rakúsku, figurovať bude ako 13. útočník. „Ak dostanem šancu, tak sa budem snažiť počúvať trénerov, čo odo mňa budú vyžadovať a plniť ich herný plán, aby to prinieslo ovocie,“ uzavrel útočník, ktorého v roku 2019 draftovala do NHL v 3. kole z celkovej 89. pozície Tampa Bay Lightning, no do profiligy nenazrel. V uplynulom ročníku sa po troch rokoch vrátil späť do Európy a obliekal dres českého Litvínova, s ktorým má podpísanú zmluvu aj na ďalší ročník. V klube pôsobí aj súčasný kapitán SR Matúš Sukeľ.Čajkovič sa ako jediný korčuliar v nedeľu zúčastnil ranného tréningu, spolu s ním tam bol aj tretí brankár Adam Húska pod vedením Jána Lašáka. Miesto na súpiske už nezostalo pre útočníka Martina Faška-Rudáša a obrancu Dávida Romaňáka.