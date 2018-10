Neapol udrel proti Liverpoolu v závere, Hamšík: Ukázali sme kvalitu

Futbalisti Neapolu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Neapol 3. októbra (TASR) - Deväťdesiat minút neúspešne dobýjali futbalisti SSC Neapol bránu Liverpoolu v stredajšom dueli Ligy majstrov. Vykúpil ich až gól Lorenza Insigneho v samom závere, vďaka čomu vydreli tesné víťazstvo 1:0 a po 2. kole sa dostali na čelo C-skupiny. Z cenného trojbodového zisku mal veľkú radosť aj slovenský reprezentačný stredopoliar Marek Hamšík, ktorý hral za "Partenopei" do 81. minúty.uviedol pre svoju webstránku kapitán Neapola. Hráči SSC ovládli dianie na ihrisku, o čom svedčia aj štatistické ukazovatele - na strely na bránku vyhrali 15:4, na strely na bránku 4:0. Taliansky vicemajster neustále hrozil, Dries Mertens trafil brvno, celozápasovú prevahu však pretavili domáci v gól až v závere riadneho hracieho času. Mertens na pravom krídle vysunul Callejona, ktorý poslal do päťky gólovú prihrávku Insignemu. Neapol sa vďaka triumfu posunul so štyrmi bodmi na prvé miesto tabuľky o bod pred Liverpool a Paríž St. Germain, ktorý v druhom stretnutí skupiny prevalcoval CZ Belehrad 6:1.povedal Hamšík.nadchýnal sa Insigne. Dvadsaťsedemročný útočník, ktorý sa narodil v neapolskom regióne, pri oslave gólu vytvoril rukami srdiečko a poslal ho na tribúny fanúšikom SSC.dodal.Liverpool toho ukázal na Stadio San Paolo málo, kanonier Mohamed Salah sa pri obrancovi Kalidouvi Koulibalym vôbec nepresadil. Okrem bodov prišiel vlaňajší finalista LM aj o stredopoliara Nabyho Keitu, ktorý so zranením chrbta opustil trávnik na nosidlách. Podľa webovej stránky anglického klubu potom podstúpil v miestnej nemocnici sériu vyšetrení.konštatoval tréner LFC Jürgen Klopp.Neapol podal zrejme najlepší výkon pod vedením nového trénera Carla Ancelottiho.citovala Ancelottiho agentúra AP.dodal Hamšík.