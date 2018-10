Tottenham nezastavil Messiho, Pochettino: Rýchly gól nám nabúral plán

Futbalista Barcelony Philippe Coutinho (vľavo) sa teší so spoluhráčom Lionelom Messim po strelení úvodného gólu v zápase 2. kola B-skupiny Ligy majstrov Tottenham Hotspur - FC Barcelona v Londýne 3. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. októbra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona si po troch neúspešných vystúpeniach v domácej La Lige napravili chuť v Lige majstrov. V šlágri stredajšieho programu zdolali Tottenham Hotspur v londýnskom Wembley 4:2. Obrana "kohútov" stála na vratkých nohách, dopriala Lionelovi Messimu a spol. more priestoru, čo argentínsky útočník využil na strelenie dvoch gólov.Messi okrem nich dvakrát trafil žrď a bol aj pri úvodnom zásahu španielskeho majstra v 2. minúte, keď po jeho pase na Jordiho Albu neodhadol let lopty domáci brankár Hugo Lloris a vybehol až na kraj šestnástky, čo využil pohotový Philippe Coutinho. V 28. minúte zvýšil náskok katalánskeho giganta exportnou strelou Ivan Rakitič, ktorý sa volejom oprel do lopty a od žrde ju poslal do brány. Spurs vrátil nádej kanonier Harry Kane, ktorý si v 52. minúte zasekol Nelsona Semeda a krížnou strelou prekonal Marca-Andreho ter Stegena. Ale iba na chvíľu, pretože v 56. minúte zaúradoval výborne hrajúci Messi a vrátil svojmu tímu dvojgólové vedenie. Vďaka Erikovi Lamelovi sa domáci opäť priblížili, ale "Barca" v závere vďaka Messimu zasadila súperovi definitívne K.O.povedal o barcelonskej desiatke spoluhráč Coutinho.Podľa trénera Tottenhamu Mauricia Pochettina sa pod výkon jeho tímu neblaho podpísal rýchly inkasovaný gól.citovali britské médiá kouča Spurs, ktorý sa vyjadril aj na adresu hlavného strojcu barcelonského úspechu:Päťnásobný najlepší futbalista sveta podľa FIFA si zápas užíval.povedal Messi pre klubovú webstránku. Negatívom zápasu bol nekvalitný terén, pri rekonštrukcii štadióna White Hart Lane našiel Tottenham prechodný domov na Wembley, kde však hracia plocha trpí konaním koncertov a ďalších športových udalostí. Pred necelými dvoma týždňami hostil stánok boxerský duel medzi Anthonym Joshuom a Alexandrom Povetkinom.poznamenal Pochettino.Barcelona vedie B-skupinu s plným počtom šiestich bodov o skóre pred druhým Interom Miláno, taliansky klub v zostave so slovenským stopérom Milanom Škriniarom zvíťazil v stredu nad domácim PSV Eindhoven 2:1. Tottenham má po dvoch zápasoch na konte nulu a figuruje na 3. priečke pred PSV.