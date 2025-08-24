Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 24.8.2025
 Meniny má Bartolomej
 24hod.sk    Šport

24. augusta 2025

Neapol vstúpil s Lobotkom do Serie A víťazne, De Bruyneho prvý gól



Prvý štart v najvyššej talianskej súťaži si pripísal chorvátsky stredopoliar Luka Modrič, ktorý sa v lete po 13 rokoch rozlúčil s Realom Madrid.



Slovenský futbalista Stanislav Lobotka sa môže tešiť z úspešného štartu Neapola v novej sezóne Serie A. Obhajcovia majstrovského titulu zvíťazili v úvodnom kole najvyššej talianskej súťaže na pôde Sassuola 2:0. Svoj premiérový gól v drese „partenopei“ vsietil Lobotkov nový spoluhráč Kevin De Bruyne, ktorý prišiel do tímu v lete z Manchestru City.


Neapol pricestoval na trávnik nováčika ako jasný favorit. Do vedenia ho poslala v 17. minúte hlavička Scotta McTominaya a po zmene strán sa zo štandardnej situácie presadil De Bruyne. Belgičan mieril z ľavej strany na hlavy svojich spoluhráčov, ale vysoká lopta sa pred brankárom Stefanom Turatim nechytatelne odrazila ku vzdialenejšej žrdi. „Samozrejme, je to pekný moment. Len som sa snažil dostať loptu do správneho priestoru a myslím si, že som ju dostal do nebezpečného priestoru. V tomto prípade sa jej nikto nedotkol a jednoducho šla dnu. Je pekné začať takýmto spôsobom,“ uviedol De Bruyne pre DAZN.

Pre 34-ročného stredopoliara to bola prvá skúsenosť v Serie A. Uplynulých desať rokov strávil v anglickej Premier League, predtým pôsobil v nemeckej Bundeslige a začínal v domácej najvyššej súťaži. „Uvedomil som si, že v Taliansku sa hrá inak ako v Premier League. Musím byť dobrý v tom, aby som pomohol tímu, než to, aby moji spoluhráči pomáhali mne. Pracujem dobre a v súvislosti s mojou budúcnosťou tu sa cítim sebavedomo,“ pokračoval De Bruyne.

Tréner tímu Antonio Conte bol po zápase spokojný, potešili ho prevažne správna mentalita a nasadenie. „Hneď sme dali najavo, čo chceme do hry priniesť, a to je najpozitívnejší aspekt. Hlavnou zmenou oproti minulému ročníku je začlenenie De Bruyneho a testujeme rôzne riešenia, aby sme našli správny vzorec na jeho spoluprácu s tromi stredopoliarmi, ktorí boli pri zisku 'scudetta' kľúčoví. A to bez straty rovnováhy a sily, ktorú tím ukázal,“ povedal taliansky kormidelník pre klubový web.

Conte však pripomenul, že sezóna je len na začiatku a na ceste za obhajobou titulu sa môže stať všeličo. „Som spokojný s týmto debutom, ale nezabúdajme, že cesta je dlhá a že musíme tvrdo pracovať, aby sme zvládli každú výzvu a mali správne ambície. Máme na dresoch 'scudetto', a to pre nás musí byť veľká motivácia,“ dodal 56-ročný kouč. „Sme spokojní s víťazstvom, ale teraz musíme pokračovať v práci a zostať pokorní a sústredení, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok na každom fronte,“ nadviazal na slová trénera McTominay.

Vstup do ligovej sezóny nevyšiel hráčom AC Miláno, ktorí prehrali na San Sire s ďalším nováčikom Cremonese 1:2. Skóre otvoril v 28. minúte hosťujúci Federico Baschirotto a ešte pred odchodom do šatní sa o vyrovnanie postaral Strahinja Pavlovič. Mužstvo z Cremony však dokázalo vyťažiť aj z mála a po hodine hry sa víťaznými nožničkami blysol Federico Bonazzoli. „Súdiac podľa hry, mali sme veľmi málo striel na bránu. Rozdiel je v intenzite útokov a intenzite obrany. Inkasovali sme dva góly, ktorým sa dalo zabrániť s trochou koncentrácie. Našťastie, je to len prvé kolo a máme čas popracovať na týchto detailoch,“ uviedol tréner Milána Massimiliano Allegri.

Prvý štart v najvyššej talianskej súťaži si pripísal chorvátsky stredopoliar Luka Modrič, ktorý sa v lete po 13 rokoch rozlúčil s Realom Madrid. V základnej zostave nastúpil okrem Modriča z nových hráčov len Pervis Estupinan a talianske média poukazovali aj na to, že Allegri využil len tri striedania. „Nemyslím si, že problém bol v tom, či nejaký hráč chýbal alebo nie. Keď hráte v Serie A, stretnete sa s náročnými súpermi ako Cremonese. Víťazstvo si plne zaslúžili vďaka šikovnej obrane a my sme urobili dve chyby. Nejde o káder, ale o trochu viac odhodlania. S loptou aj bez nej,“ konštatoval Allegri.

